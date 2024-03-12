Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»

Васильева лишь недавно нашла в себе силы посмотреть, как без её участия сняли «Мастера и Маргариту», и оставила в своём телеграм-канале отзыв и фотографии со старых проб, где в роли Мастера представлен Максим Матвеев, в роли Ивана Бездомного — Сергей Кемпо, а в роли критика Латунского - "какой-тоБурунов" (с)
фото: Сергей Кемпо в образе Ивана Бездомного
фото: Сергей Кемпо в образе Ивана Бездомного
«Хорошо, что поменяли всю группу. Нас, старых и замшелых, на молодых и бодрых. Можно придираться сколько хочешь, но проект, именно как проект, получился. Я начинала там с другим режиссёром и всеми другими. Потом застопорились. И появились, не скажу, что юные, но такие, подплясывающие. Поэтому и завалили образ Бездомного. Сделали из него клоуна. А это для меня главный персонаж. Не Мастер и не Маргарита. А этот «поэт».
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