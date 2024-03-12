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Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»

12 марта
2024 год

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12 марта 2024
До того, как за экранизацию «Мастера и Маргариты» взялся Михаил Локшин, проектом занималась другая команда во главе с Николаем Лебедевым. При смене режиссёра сменился не только актёрский состав, но и художники. В частности, в самом начале проектом занималась художник по костюму Надежда Васильева, создавшая костюмы к фильмам «Матильда», «По щучьему велению» и «Капитан Волконогов бежал».

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»
фото: Максим Матвеев в образе Мастера

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»
фото: Максим Матвеев в образе Мастера

Васильева лишь недавно нашла в себе силы посмотреть, как без её участия сняли «Мастера и Маргариту», и оставила в своём телеграм-канале отзыв и фотографии со старых проб, где в роли Мастера представлен Максим Матвеев, в роли Ивана Бездомного — Сергей Кемпо, а в роли критика Латунского - "какой-то Бурунов" (с)

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»
фото: Сергей Кемпо в образе Ивана Бездомного

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»
фото: Сергей Кемпо в образе Ивана Бездомного

«Хорошо, что поменяли всю группу. Нас, старых и замшелых, на молодых и бодрых. Можно придираться сколько хочешь, но проект, именно как проект, получился. Я начинала там с другим режиссёром и всеми другими. Потом застопорились. И появились, не скажу, что юные, но такие, подплясывающие. Поэтому и завалили образ Бездомного. Сделали из него клоуна. А это для меня главный персонаж. Не Мастер и не Маргарита. А этот «поэт».

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.03.2024 - 16:18
Бурунов прекрасный актер, талантище. Спокойно мог сыграть любую роль. Очень жаль, что поменяли. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите» фотографии
Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите» фотографии
Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите» фотографии
Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите» фотографии
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