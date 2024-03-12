Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина

11 марта в кинотеатре «Октябрь» прошёл закрытый показ фильма иранского режиссёра Шахрама Эбрахими «Параллакс»
. Показ состоялся в рамках открытия программы ретроспективы XXII Международного фестиваля кинодебютов “Дух Огня”. Гостями премьеры стали Никита Ефремов
, Олеся Судзиловская
, Антон Риваль
, Ангелина Загребина
, Юлия Хлынина
и многие другие.
фото: Мария и Антон Риваль
фото: Юлия Хамитова
фото: Юлия Хлынина
фото: Стася Венкова
фото: Полина Аскери
фото: Олеся Судзиловская
фото: Никита Ефремов
фото: Ксения Суркова
фото: Павел Мирзоев и Дарья Жовнер фото: Ангелина Загребина
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