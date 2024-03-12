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Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина

12 марта
2024 год

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12 марта 2024
11 марта в кинотеатре «Октябрь» прошёл закрытый показ фильма иранского режиссёра Шахрама Эбрахими «Параллакс». Показ состоялся в рамках открытия программы ретроспективы XXII Международного фестиваля кинодебютов “Дух Огня”. Гостями премьеры стали Никита Ефремов, Олеся Судзиловская, Антон Риваль, Ангелина Загребина, Юлия Хлынина и многие другие.

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Мария и Антон Риваль

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хамитова

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хлынина

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Стася Венкова

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Полина Аскери

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Олеся Судзиловская

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Никита Ефремов

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Ксения Суркова

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Павел Мирзоев и Дарья Жовнер

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина
фото: Ангелина Загребина
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.03.2024 - 16:19
Надо почитать про кино. Может не плохой. Иранцы если и снимут, то скорее всего что-то мрачное, депрессивное. читать далее>>
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Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина фотографии
Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина фотографии
Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина фотографии
Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина фотографии
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