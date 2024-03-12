Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре»

Анджелина Джоли
уже несколько лет как редкий гость на красных дорожках. Актриса давно не снимается, сменив область интересов на благотворительность и политический активизм. В прошлом году Джоли открыла своё ателье
, которое уместнее было бы назвать творческой мастерской с акцентом на идеях устойчивого развития и ресайклинга. А в этом году Анджелина впервые попробовала себя в качестве дизайнера, разработав модель платья для американской писательницы Сулейки Жауад
. Сулейка появилась в платье на красной дорожке премии «Оскар».
На заднем полотнище юбки платья изображён портрет мужа Сулейки, пятикратного обладателя премии “Грэмми” композитора Джона Батиста
. На принте, нарисованном художником Чазом Гестом
, Батист дирижирует оркестром, исполняющим его симфонию.
Джоли, восхищающаясь талантом и характером Сулейки (которая дважды победила лейкемию), сама предложила ей сотрудничество: «Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь — как она встречает трудности с силой и грацией. Я бы одела её на все случаи жизни: дело не в платье, а в том, что любая одежда является продолжением человека»
, — заявила
Джоли в комментарии изданию «Vogue».
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