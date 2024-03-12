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Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре»

12 марта
2024 год

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12 марта 2024
Анджелина Джоли уже несколько лет как редкий гость на красных дорожках. Актриса давно не снимается, сменив область интересов на благотворительность и политический активизм. В прошлом году Джоли открыла своё ателье, которое уместнее было бы назвать творческой мастерской с акцентом на идеях устойчивого развития и ресайклинга. А в этом году Анджелина впервые попробовала себя в качестве дизайнера, разработав модель платья для американской писательницы Сулейки Жауад. Сулейка появилась в платье на красной дорожке премии «Оскар».

Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре»

На заднем полотнище юбки платья изображён портрет мужа Сулейки, пятикратного обладателя премии “Грэмми” композитора Джона Батиста. На принте, нарисованном художником Чазом Гестом, Батист дирижирует оркестром, исполняющим его симфонию.

Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре»

Джоли, восхищающаясь талантом и характером Сулейки (которая дважды победила лейкемию), сама предложила ей сотрудничество: «Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь — как она встречает трудности с силой и грацией. Я бы одела её на все случаи жизни: дело не в платье, а в том, что любая одежда является продолжением человека», — заявила Джоли в комментарии изданию «Vogue».
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Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре» фотографии
Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре» фотографии
Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре» фотографии
Анджелина Джоли дебютировала в качестве модельера на «Оскаре» фотографии
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