«У меня много компромата на неё»: Уильям Болдуин ответил Шэрон Стоун, которая обвинила продюсера фильма «Щепка» в склонении к сексу

Уильям Болдуинпрокомментировал слова Шэрон Стоун о съёмках фильма «Щепка» в 1993 году. Актриса заявила, что продюсер картины Роберт Эванс пытался заставить её переспать с Болдуином, чтобы улучшить их «химию в кадре». Впервые Стоун рассказала об этом случае на страницах своих мемуаров в 2021 году: тогда она не называла имена участников. Однако в недавнем выпуске подкаста «The Louis Theroux Podcast» артистка всё же описала случившееся более подробно.
фото: Кадр из фильма «Щепка»
«Эванс бегал по офису, объясняя, что он переспал с Авой Гарднер, а мне стоит сделать это с Билли Болдуином, чтобы улучшить его игру. Якобы, если бы я могла с ним переспать, наша химия на экране спасла бы фильм. Он говорил, что проблема во мне, моей зажатости, но «настоящая» актриса просто сделала бы это и продолжила работу», — рассказала Стоун.
фото: Уильям Болдуин
После выхода подкаста Уильям Болдуин — брат Алека Болдуина — сделал пост в социальных сетях, в котором нелицеприятно отозвался об опыте работы со Стоун: «Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы. У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания? У меня столько компромата на неё, что у неё голова бы закружилась. Но я всё это время молчал. Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там о всех мерзких и непрофессиональных подробностях о Шэрон? Может быть весело», — написал он.
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