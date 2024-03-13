Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде

«Быть твоей дочерью — одно из величайших приключений в моей жизни. Я видела, как ты меняешься самым драматическим образом и как ты остаёшься собой в нужные моменты, как ты проявляешь любовь и заботу, как ты посвящал себя искусству. Но по большей части я просто что-то видела сквозь твою прозрачную рубашку — ведь, по логике моего отца, если рубашка не просвечивает — это не рубашка. Меня, конечно, это иногда смущало, когда ты забирал меня из школы, но теперь-то я считаю это классным и уважаю это», — поздравила Зои отца.
фото: Зои и Ленни Кравиц
Дензел Вашингтон в своей речи заявил, что Ленни для него «больше, чем друг, больше, чем брат»: «Мы близнецы, просто не похожи друг на друга», — сказал он.
обсуждение >>