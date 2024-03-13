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Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде

13 марта
2024 год

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13 марта 2024
59-летний Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Артиста пришли поддержать его дочь Зои Кравиц, её жених Ченнинг Татум и давний друг Ленни Дензел Вашингтон.

Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде
фото: Стив Ниссен, Зои Кравиц, Ленни Кравиц, Дензел Вашингтон и Сибли Скоулз

«Быть твоей дочерью — одно из величайших приключений в моей жизни. Я видела, как ты меняешься самым драматическим образом и как ты остаёшься собой в нужные моменты, как ты проявляешь любовь и заботу, как ты посвящал себя искусству. Но по большей части я просто что-то видела сквозь твою прозрачную рубашку — ведь, по логике моего отца, если рубашка не просвечивает — это не рубашка. Меня, конечно, это иногда смущало, когда ты забирал меня из школы, но теперь-то я считаю это классным и уважаю это», — поздравила Зои отца.

Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде
фото: Зои и Ленни Кравиц

Дензел Вашингтон в своей речи заявил, что Ленни для него «больше, чем друг, больше, чем брат»: «Мы близнецы, просто не похожи друг на друга», — сказал он.
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Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде фотографии
Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде фотографии
Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы в Голливуде фотографии
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