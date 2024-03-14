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«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения

14 марта
2024 год

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14 марта 2024

Актриса и телеведущая Мария Ивакова запустила авторский проект «За волшебством» на телеканале «Пятница». В нём она рассказывает про места силы и духовные практики, которые позволяют заглянуть внутрь себя. В интервью журналу «Hello!» Мария вспомнила самые необычные ритуалы из путешествия в Индию, Мексику, Непал, Португалию и Бали.

«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения

«Я никогда не забуду, как проходила ритуал перерождения в одном из монастырей Камбоджи. Поначалу отнеслась к нему несерьезно, поскольку уже много раз делала подобные ритуалы. Думала, меня уже ничем не удивить. Через несколько минут после начала у меня жутко закружилась голова, начало тошнить. Монах просто читал молитвы, окропляя нас водой, а всю съемочную группу выворачивало наизнанку.

Позже я спросила местного гида, почему такой сильный эффект от ритуала? Что за молитва? А она ответила: «Видишь, белая нитка обмотана вокруг тебя и фигурок рядом? У нас так покойников обычно отпевают». После этого обряда меня еще три дня жутко колбасило, была высокая температура — бросало то в жар, то в холод», – поделилась Мария.

«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения

Однако принимать участие в подобных ритуалах актриса не боится: «Я всегда понимаю, куда иду. У меня есть определенный опыт. Никогда не соглашусь на церемонию, которая связана с темными силами. Всегда важно знать, «в какую розетку вставлена вилка». Религиозные ритуалы — значит, «розетка» правильная. Если вы крещеный и идете на обряд в какую угодно церковь — все будет хорошо. Если идете к шаману, нужно понимать, к какому именно — темному или светлому. И, конечно, я не соглашусь на ритуалы, нарушающие свободу воли другого человека, то есть всякие привороты, заговоры и тому подобное».

«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения

Но и с обманом за время съёмок Мария тоже столкнулась: «Моя самая любимая показательная история — про черепа. Одним из обязательных пунктов нашего путешествия стал Варанаси — это город, в котором крематории 24/7 сжигают умерших и провожают их в последний путь. Сюда стремятся попасть люди со всей Индии, чтобы остановить колесо сансары: считается, что кремированный здесь человек разрывает бесконечную цепь рождений и смертей. Там есть люди, работающие с умершими. Агхори — это религиозная секта, практикующая ритуальный каннибализм. Считается, что если агхори съест плоть мертвого, то душа умершего достигнет упокоения быстрее.

Во время нашего путешествия мы встретили агхори (важно: не все представители секты такие), которые вылавливают черепа самоубийц, брошенные в реку, и затем используют их в своих ритуалах, привязывая души умерших к себе. Проводят обряды с этими черепами и зарабатывают деньги, не позволяя этим душам обрести покой. То есть действительно обладают силами, но используют их для личного обогащения».
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«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения фотографии
«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения фотографии
«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения фотографии
«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения фотографии
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