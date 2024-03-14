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Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов

14 марта
2024 год

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14 марта 2024
13 марта в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ нового фильма студии А24 «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли. Это история о том, как меняется жизнь простого преподавателя, когда он начинает появляться во снах других людей. Первыми фильм увидели Мария Голубкина, Данила Якушев, Елена Валюшкина, Алика Смехова, Денис Шведов, Иван Макаревич и другие.

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Мария Голубкина

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Денис Шведов

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Данила Якушев

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Елена Валюшкина

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Алика Смехова

Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов
фото: Иван Макаревич со спутницей
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Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов фотографии
Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов фотографии
Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов фотографии
Я тебя где-то видел: Мария Голубкина, Елена Валюшкина и Денис Шведов фотографии
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