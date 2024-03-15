Оливия Манн борется с агрессивным раком груди

Оливия Манн
рассказала о борьбе с агрессивным раком груди: актрисе удалили обе молочные железы, так как в них были опухоли.
В прошлом году Оливия вместе с сестрой сдала тест на предрасположенность к разными типам онкологии. Результат пришёл отрицательный, однако уже через два месяца у актрисы обнаружили рак груди: «В феврале 2023 года я прошла генетический тест, который проверяет вас на наличие 90 различных генов рака. Все гены, включая BRCA (самый известный ген рака груди), оказались отрицательными. У моей сестры Сары тоже был отрицательный результат. Мы позвонили друг другу и радостно воскликнули по телефону. Той же зимой я сделала маммограмму, всё было в порядке. А через два месяца у меня диагностировали рак груди»
, — написала Манн.
Обнаружить болезнь Манн помогла её врач, которую она называет своим «ангелом-хранителем». Если бы её гинеколог Таис Алиабади
не решила рассчитать балл оценки риска рака молочной железы, актриса не узнала бы о диагнозе ещё год: «То, что она это сделала, спасло мне жизнь. Доктор Алиабади учла такие факторы, как мой возраст, семейная история рака молочной железы и тот факт, что я родила первого ребёнка после 30 лет. Она обнаружила, что мой пожизненный риск составляет 37 процентов»
, — отметила актриса.
Узнав процент риска, врач направила актрису на МРТ и УЗИ, а затем на биопсию, которая показала, что у Оливии люминальный рак в обеих молочных железах. Люминальный рак В — это агрессивный, быстро прогрессирующий рак: «В один день я чувствовала себя совершенно нормально, а на следующий очнулась на больничной койке после 10-часовой операции»
, — вспоминает актриса. Манн отмечает, что старалась не поддаваться эмоциям: «Удивительно, но я плакала всего два раза. Наверное, я не чувствовала, что у меня есть время для слёз. Я сконцентрировалась и отбросила все эмоции, которые, как мне казалось, могли помешать мне сохранять ясность ума»
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Актриса поблагодарила всех врачей за помощь, а также друзей, родственников и возлюбленного, комика и писателя Джона Малейни
, за то, что они помогли ей пережить болезнь: «Я так благодарна своим друзьям и семье за то, что они любили меня во время всего этого. Я так благодарна Джону за те ночи, которые он провёл, изучая значение каждой операции и лекарств, а также побочные эффекты и восстановление, которое я могла ожидать. За то, что он был рядом со мной перед каждой операцией и был рядом, когда я просыпалась, всегда ставя фотографии нашего маленького мальчика Малкольма в рамке, чтобы это было первое, что я видела, когда открывала глаза»
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Манн призвала всех женщин просить своих докторов рассчитывать балл оценки риска рака молочной железы: «Доктор Алиабади говорит, что если этот показатель превышает 20%, вам необходимо ежегодно проходить маммографию и МРТ молочных желёз начиная с 30 лет. Мне повезло. Мы обнаружили заболевание достаточно рано, и у меня появился шанс»
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