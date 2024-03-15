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Марина Кравец стала мамой во второй раз

15 марта
2024 год

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15 марта 2024
Марина Кравец и её муж, генеральный продюсер канала ТНТ Аркадий Водахов, стали родителями во второй раз. У них родилась дочка. Об этом Марина рассказала в социальных сетях.

Марина Кравец стала мамой во второй раз

«Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день! У нас с Аркадием родилась дочка. Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье! Любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо!» — подписала Кравец фото.

У Марины Кравец и Аркадия Водахова также есть дочь Вероника, которой скоро исполнится четыре года: ей, по словам Марины, новость о рождении сестры сообщили первой. Марина и Аркадий вместе почти 18 лет: они познакомились ещё во время учёбы на филфаке Санкт-Петербургского государственного университета, вместе играли в КВН. В 2013 году они поженились.

Марина Кравец стала мамой во второй раз
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