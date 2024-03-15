Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Костомаров
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

15 марта
2024 год

Лайфстайл >>
15 марта 2024

Фёдор Бондарчук дал редкое интервью, в котором рассказал, как изменилась его жизнь после встречи со второй супругой Паулиной Андреевой. Режиссёр считает себя счастливым человеком и не переживает из-за разницы в возрасте с женой.

«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

«Да, разница в возрасте между нами – почти 21 год. Ну и что? И что с того? Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива – и это все, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю, все остальное не видится тем, что имеет определяющее значение. А вот само появление Паулины серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую», – рассказал Бондарчук.

Режиссёр отметил, что переживал из-за работы с супругой над сериалом «Псих», для которого она написала сценарий. Однако семейные узы, наоборот, облегчили совместную творческую деятельность: «Разумеется, мы отдавали себе отчет, что рискуем, начиная работать вместе, да еще и в такой неожиданной конфигурации, когда Паулина – автор. Да еще и талантливый! Но нам, видимо, повезло: в работе над драматическим сериалом «Псих» мы нашли общий язык и 100-процентное взаимопонимание».

«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

Бондарчук отмечает яркий талант жены и то, что она полностью отдаётся работе писателя. Во время творческого процесса он старается не заходить на её «территорию»: «А еще вспоминаю: когда мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы. У нее хороший русский язык, там нет придуманных слов, она их соединяет так, как только она это умеет. Ее язык ни с чем не спутаешь… И она стала писать, писала в стол, а потом на свет и появился «Псих». Жена – трудоголик. У нее есть своя территория, которую она охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, а потом наступает самый прекрасный момент – когда Паулина мне читает. Читает не как сценарист, а как актриса – со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство! А еще Паулина подарила мне младшего сына».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Паулина АндрееваФёдор Бондарчук
фильмы
Псих

фотографии >>
«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой фотографии
«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой фотографии
«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой фотографии
«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Костомаров

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.
Ламара Чкония
14 марта ушла из жизни оперная певица Ламара Чкония.
Марат Джуманалиев
14 марта ушёл из жизни актёр Марат Джуманалиев.
Наталия Касаткина
13 марта ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Наталия Касаткина.
Виктор Жердев
13 марта ушёл из жизни каскадёр, тренер Виктор Жердев.

День рождения >>

Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Пётр Романов
Александр Тимошкин
Мария Ульянова
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Карлхайнц Бём
Виктор Гарбер
Сиена Гиллори
Белен Руэда
Надя Тиллер
Эрик Эстрада
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?