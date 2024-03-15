«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

Фёдор Бондарчук
дал редкое интервью
, в котором рассказал, как изменилась его жизнь после встречи со второй супругой Паулиной Андреевой
. Режиссёр считает себя счастливым человеком и не переживает из-за разницы в возрасте с женой.
«Да, разница в возрасте между нами – почти 21 год. Ну и что? И что с того? Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива – и это все, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю, все остальное не видится тем, что имеет определяющее значение. А вот само появление Паулины серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую»
, – рассказал Бондарчук.
Режиссёр отметил, что переживал из-за работы с супругой над сериалом «Псих»
, для которого она написала сценарий. Однако семейные узы, наоборот, облегчили совместную творческую деятельность: «Разумеется, мы отдавали себе отчет, что рискуем, начиная работать вместе, да еще и в такой неожиданной конфигурации, когда Паулина – автор. Да еще и талантливый! Но нам, видимо, повезло: в работе над драматическим сериалом «Псих» мы нашли общий язык и 100-процентное взаимопонимание»
.
Бондарчук отмечает яркий талант жены и то, что она полностью отдаётся работе писателя. Во время творческого процесса он старается не заходить на её «территорию»: «А еще вспоминаю: когда мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы. У нее хороший русский язык, там нет придуманных слов, она их соединяет так, как только она это умеет. Ее язык ни с чем не спутаешь… И она стала писать, писала в стол, а потом на свет и появился «Псих». Жена – трудоголик. У нее есть своя территория, которую она охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, а потом наступает самый прекрасный момент – когда Паулина мне читает. Читает не как сценарист, а как актриса – со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство! А еще Паулина подарила мне младшего сына»
.
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