«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

Фёдор Бондарчук
в редком интервью
рассказал о своей первой женщине в кино и жизни Ренате Литвиновой
.
«Моя первая женщина, девушка, богиня в кино – несравненная Ренаточка, Рената Муратовна Литвинова. Дело в том, что она училась на параллельном курсе, на сценарном во ВГИКе. Когда я увидел эту богиню в белых перчатках… Да, она копила стипендию и покупала на нее белоснежные перчаточки, что раньше носили барабанщики пионеротряда, и создавала образ девушки из 1960-х, советского неореализма. И вот так приходила в наш институт. Да, она уже тогда была с ярко выраженной индивидуальностью, и с первого взгляда поразила меня до глубины души! Я на нее смотрел, на этот образ женщины в кино, новый образ для конца 1980-х, для начала перестройки, и понимал: время – вперед, вот она – жизнь!»
– поделился Бондарчук.
обсуждение >>