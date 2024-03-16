«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

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«Думала, меня уже ничем не удивить»: Мария Ивакова о ритуале перерождения

Марина Кравец стала мамой во второй раз

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Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния»

Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики