Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

16 марта
2024 год

Лайфстайл >>
16 марта 2024
Фёдор Бондарчук в редком интервью рассказал о своей первой женщине в кино и жизни Ренате Литвиновой.

«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

«Моя первая женщина, девушка, богиня в кино – несравненная Ренаточка, Рената Муратовна Литвинова. Дело в том, что она училась на параллельном курсе, на сценарном во ВГИКе. Когда я увидел эту богиню в белых перчатках… Да, она копила стипендию и покупала на нее белоснежные перчаточки, что раньше носили барабанщики пионеротряда, и создавала образ девушки из 1960-х, советского неореализма. И вот так приходила в наш институт. Да, она уже тогда была с ярко выраженной индивидуальностью, и с первого взгляда поразила меня до глубины души! Я на нее смотрел, на этот образ женщины в кино, новый образ для конца 1980-х, для начала перестройки, и понимал: время – вперед, вот она – жизнь!» – поделился Бондарчук.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой
Поиск по меткам
любовь
персоны
Фёдор БондарчукРената Литвинова

фотографии >>
«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.
Ламара Чкония
14 марта ушла из жизни оперная певица Ламара Чкония.
Марат Джуманалиев
14 марта ушёл из жизни актёр Марат Джуманалиев.
Наталия Касаткина
13 марта ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Наталия Касаткина.
Виктор Жердев
13 марта ушёл из жизни каскадёр, тренер Виктор Жердев.

День рождения >>

Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Пётр Романов
Александр Тимошкин
Мария Ульянова
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Карлхайнц Бём
Виктор Гарбер
Сиена Гиллори
Белен Руэда
Надя Тиллер
Эрик Эстрада
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram