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«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

16 марта
2024 год

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16 марта 2024

Сергей Светлаков дал интервью РБК Life и высказался о своём друге Иване Урганте, который с 2022 года перестал появляться на российском телевидении, когда шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира из-за общественно-политических событий.

«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

По мнению Светлакова, без Ивана Урганта телевидение опустело: «Это в первую очередь касается моего друга Ивана Урганта. Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения».

«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения

«Мое мнение таково: я никогда не поддерживал фразу «незаменимых людей не бывает». Бывают. Их профессионализм, их уникальность рождают целые эпохи. Мы не можем себе придумать человека, который заменил бы Виктора Цоя или Владимира Высоцкого. Я не скажу, что текущая ситуация нас как-то обезглавила. Отчасти она даже погрузила нас в состояние надежды. Надежды на то, что скоро возникнут и профессионально вырастут новые люди, новые главные лица. Но какое-то время дефицит качества мы будем чувствовать во всем, в том числе в контенте. Насколько быстро это сможет замениться и заменится ли вообще, я представить себе не могу», – поделился Светлаков.

Он отметил, что новое поколение шоуменов пока не готова заменить старое: «Почему не происходит заметного замещения, скажу так: «старые» не уходят не потому, что они впились в микрофон и никого не пускают. «Старые» не уходят, потому что «новые» еще их не сносят. В той же «Лиге городов» я вижу много перспективных и талантливых ребят, которые много работают, и мы, как наставники, стараемся им помогать, но пока они еще только в начале своего пути».
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«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения фотографии
«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения фотографии
«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения фотографии
«Таких профессионалов просто нет»: Сергей Светлаков об уходе Ивана Урганта с телевидения фотографии
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