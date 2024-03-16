Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина

Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского
Режиссером ленты «Смотри на меня» выступил Владимир Грамматиков
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14 марта в одном из московских баров состоялась премьера четвертого сезона сериала «Беспринципные». Среди гостей премьеры были Оксана Лаврентьева (которая, кажется, передумала разводиться с Цыпкиным), Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Алина Загитова, Лео Канделаки, Арина Шарапова, Светлана Степанковская, Лиза Ищенко, Никита Тарасов, Мария Миногарова, Павел Табаков и другие.
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