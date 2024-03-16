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Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина

16 марта
2024 год

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16 марта 2024

14 марта в одном из московских баров состоялась премьера четвертого сезона сериала «Беспринципные». Среди гостей премьеры были Оксана Лаврентьева (которая, кажется, передумала разводиться с Цыпкиным), Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Алина Загитова, Лео Канделаки, Арина Шарапова, Светлана Степанковская, Лиза Ищенко, Никита Тарасов, Мария Миногарова, Павел Табаков и другие.

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Софья Синицына

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Кристина Бабушкина

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Павел Табаков

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Виталий Гогунский

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Мария Миногарова

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Лиза Ищенко

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Светлана Степанковская

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Влад Соколовский

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Марина Доможирова

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Анна Слю

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Павел Деревянко

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Алина Загитова

Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина
фото: Лео Канделаки

Смотрите «Беспринципных» с 23 марта на Кинопоиске.

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Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина фотографии
Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина фотографии
Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина фотографии
Беспринципные в баре: Лео Канделаки, Алина Загитова и Кристина Бабушкина фотографии
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