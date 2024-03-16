Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе отгремела 96-я церемония вручения премии «Оскар»
, на которой традиционно побывал фоторепортёр-вездеход Грэг Уилльямс
. В течение недели Грэг публиковал в запретграме фотографии закулисья с непринуждёнными Флоренс Пью
, Шарлиз Терон
, Эммой Стоун
, Роберт Дауни-младший
, Райан Гослинг
, Эмили Блант
, Дженнифер Лоуренс
, Зендая
и другие.
фото: Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
фото: Флоренс Пью
фото: Роберт Дауни-младший
фото: Эмма Стоун
фото: Райан Гослинг
фото: Джессика Лэнг, Мишель Йео, Эмма Стоун, Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Салли Филд
фото: Николас Кейдж, Бен Кингсли, Брендан Фрейзер, Киллиан Мёрфи, Мэттью Макконахи и Форест Уитакер фото: Зендая
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