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Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая

16 марта
2024 год

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16 марта 2024
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе отгремела 96-я церемония вручения премии «Оскар», на которой традиционно побывал фоторепортёр-вездеход Грэг Уилльямс. В течение недели Грэг публиковал в запретграме фотографии закулисья с непринуждёнными Флоренс Пью, Шарлиз Терон, Эммой Стоун, Роберт Дауни-младший, Райан Гослинг, Эмили Блант, Дженнифер Лоуренс, Зендая и другие.

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Флоренс Пью

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Роберт Дауни-младший

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Эмма Стоун

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Райан Гослинг

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Джессика Лэнг, Мишель Йео, Эмма Стоун, Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Салли Филд

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Николас Кейдж, Бен Кингсли, Брендан Фрейзер, Киллиан Мёрфи, Мэттью Макконахи и Форест Уитакер

Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая
фото: Зендая
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Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Флоренс Пью, Крис Хемсворт и Зендая фотографии
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