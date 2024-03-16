Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей

Телеведущая, бизнес-леди и даже немного писательница Регина Тодоренко
стала знаменитой благодаря шоу «Орёл и решка». Регина посетила более 100 стран и с лёгкостью ввязывалась в опасные авантюры. Но после рождения детей её приоритеты сместились. В интервью изданию «OK!»
Регина призналась, что боялась потерять интерес своей аудитории после рождения детей, и что её страх в общем-то оправдался. Но, когда Бог закрывает дверь, он открывает окно.
«Я уже не та безудержная Регина-путешественница, которая ночевала на краю земли в племенах аборигенов, отправлялась на глубину Атлантического океана в батискафе, забиралась на кратер извергающегося вулкана, каждый раз рискуя жизнью. Сейчас я — жена и мама двоих детей, у меня появилась колоссальная ответственность. Я сама не сразу привыкла к таким пертурбациям. Для телевидения это тоже непростой момент — привыкание к «новому герою». Я боялась рожать и показывать детей, потому что волновалась, что публике, которая меня так любила, которая со мной была так долго (в основном это девчонки 15–17 лет), я перестану быть интересной. Так и случилось! Я перестала быть им интересной, но зато у меня появился совершенно другой зритель — осознанные, мудрые женщины, которым 25–35 лет. Потихоньку я начала транслировать, что совсем по-другому себя чувствую»
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