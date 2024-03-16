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Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей

16 марта
2024 год

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16 марта 2024
Телеведущая, бизнес-леди и даже немного писательница Регина Тодоренко стала знаменитой благодаря шоу «Орёл и решка». Регина посетила более 100 стран и с лёгкостью ввязывалась в опасные авантюры. Но после рождения детей её приоритеты сместились. В интервью изданию «OK!» Регина призналась, что боялась потерять интерес своей аудитории после рождения детей, и что её страх в общем-то оправдался. Но, когда Бог закрывает дверь, он открывает окно.

Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей

«Я уже не та безудержная Регина-путешественница, которая ночевала на краю земли в племенах аборигенов, отправлялась на глубину Атлантического океана в батискафе, забиралась на кратер извергающегося вулкана, каждый раз рискуя жизнью. Сейчас я — жена и мама двоих детей, у меня появилась колоссальная ответственность. Я сама не сразу привыкла к таким пертурбациям. Для телевидения это тоже непростой момент — привыкание к «новому герою». Я боялась рожать и показывать детей, потому что волновалась, что публике, которая меня так любила, которая со мной была так долго (в основном это девчонки 15–17 лет), я перестану быть интересной. Так и случилось! Я перестала быть им интересной, но зато у меня появился совершенно другой зритель — осознанные, мудрые женщины, которым 25–35 лет. Потихоньку я начала транслировать, что совсем по-другому себя чувствую».
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Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей фотографии
Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей фотографии
Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей фотографии
Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять интерес публики после рождения детей фотографии
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