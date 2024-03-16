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«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает

16 марта
2024 год

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16 марта 2024

Пока отечественные парламентарии пытаются убедить общество в том, что женщина не может совмещать уход за детьми и карьеру, Регина Тодоренко доказывает обратное. Прошлый год выдался для телеведущей и матери двоих сыновей очень насыщенным: она приняла участие в шоу «Маска» и «Аватар», стала ведущей перезапуска «Фабрики звёзд» и снялась в сериале и двух полнометражных фильмах.
О том, как она организовывает своё время и планы, Регина рассказала в интервью изданию «OK!»

«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает

«Я начала вести дневник планов. Каждый год я прописываю себе сто целей, они абсолютно разные: от покупки квартиры до покупки ножниц с закругленными концами для ребенка ли поехать поучиться куда-то в Европу и поучаствовать в проекте. Вот сейчас я открыла свой дневничок прошлого года и поняла, что сбылось 60% от прописанных целей. Там было многое: запустить книгу, выпустить образовательные материалы к книге моих сказок, поучаствовать в песенном проекте — я еще не знала каком, в итоге поучаствовала в «Аватаре». Написала «сняться в сериале» — и снялась в сериале, который выйдет в этом году, а еще «сняться в полном метре» — и снялась сразу в двух».

«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает

«Когда я прописываю цели, то примерно соизмеряю, смогу я или нет, хочу — не хочу. Когда приходят предложения из Вселенной или от продюсера, я приблизительно простраиваю своё пространство. Стараюсь действовать по такому принципу: сначала выбираешь себя и семью, потом работа и самое необходимое. Вот этот год, 2024-й, будет годом, в который я нацелена заняться собой, своим телом и ментальным здоровьем. Дальше выстраиваю свой график: семья — воскресенье — семейный день, дальше тут утром и вечером у меня дети. В таком продуманном графике будет достаточно времени и для семьи, и для работы».

«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает

Во всей этой работе Регине не хватало только учёбы, и она решила поступить осенью в «Сколково» и получить MBA. «Мне не хватает бизнесовой жилки. Вернее, жилка есть, не хватает образования. Мне это важно, чтобы обрести уверенность в себе и реорганизовать свой бизнес. Через десять лет я бы себя как хотела видеть? Быть продюсером какого-то проекта за кулисами, не всегда же я буду молодой и такой энергичной, мне может захотеться уделить время чему-то другому».
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«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает фотографии
«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает фотографии
«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает фотографии
«Каждый год я прописываю себе сто целей»: Регина Тодоренко рассказала, как всё успевает фотографии
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