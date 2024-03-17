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«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом

17 марта
2024 год

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17 марта 2024

Юлия Меньшова дала большое (и совершенно упоительное) интервью Александру Соколовскому, в котором рассказала о причинах ухода из театра на телевидение. Юлия не раз рассказывала об этом судьбоносном решении, но именно в этой беседе она затронула интересный психологический парадокс, с которым она столкнулась при выборе профессии.

«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом

«Меня перестало интересовать что-либо художественное: кино, театр, литература. Меня интересовало телевидение, потому что там было про жизнь. И хотелось быть внутри этого процесса. Я точно понимала, что я хочу сама за свою жизнь отвечать. Понятие “служить в театре” было сформировано ещё в императорском театре, а в советское время оно было преобразовано в идеологию преданности своему делу. Но выродилось это в то, что ты карта в колоде, тебя могут как угодно перетасовать и разложить. Отчего я взвивалась? Меня приглашала подруга на день рождения, который был через три дня, например. И я не могла ей ответить, приду я или нет. Потому что если репетировался спектакль, в котором я была занята, а я всё время что-то играла, я только в пять часов вечера каждого дня узнавала, какая у меня жизнь на завтра. А я так не хочу. Меня не устраивает этот режим».

«Самым большим испытанием для меня лично было обнаружить на практике очень парадоксальную мысль, к которой я долго приспосабливалась. Мы все живём в такой парадигме: если ты бьёшся в какую-то дверь, и у тебя не получается, тогда отойди от этой двери, может быть соседняя твоя, она откроется и иди туда. Это красивая и стройная теория.

«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом

А вот что делать, когда идёшь в дверь, она тебе открывается, и ты на этом пути получаешь успех...но ты недоволен. Вот, что с этим делать, я не понимала. Это было противоречие. Я закончила театральный институт с красным дипломом, я была любимой ученицей своего мастера, меня взял лучший театр в стране, я играла главные роли, меня звали в кино. И у меня вся эта карьера отстраивалась на пять с плюсом по тем временам. А я говорю: я ошиблась дверью, это не моё. И все рядом: Дура что ли? А что тогда твоё, если не это? Ты видишь вообще показатели?

Это была самая большая сложность — понять, что так тоже бывает. Когда тебе открывается, ты это можешь, у тебя получается, но у тебя есть ещё какой-то внутренний параметр, по которому ты понимаешь, что лично тебе это не подходит. И ты не можешь это никому объяснить. Это не внешний параметр, он внутренний. Меня не устраивает. Я буду более счастливой в других обстоятельствах».
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«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом фотографии
«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом фотографии
«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом фотографии
«Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом фотографии
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