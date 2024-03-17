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«Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии

17 марта
2024 год

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17 марта 2024

Юлия Меньшова не скрывает своего увлечения психологией и часто приглашает психологов на своё ютюб-шоу. Это увлечение началось 20 лет назад чисто случайно, когда Юлия оказалась у психолога, чтобы помочь сыну адаптироваться в школе. В интервью Александру Соколовскому телеведущая рассказала о том, как психотерапия изменила её жизнь и какие открытия о себе и людях подарила.

«Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии

«У меня сын пошёл в первый класс, у него были некоторые проблемы с социализацией, и мне посоветовали отправить его к психологу. Я отдала его психологу, а этот психолог сказала: «Вы знаете, самое замечательное, когда одновременно ходит ребёнок и родители». Я подумала: «Ну конечно, я же так люблю своего ребёнка». И я пришла к психологу (естественно, к другому). Запрос мой был так и сформулирован: надо, так надо, я хорошая мать, я здесь. В итоге мой сын полгода походил и у него всё наладилось. А я на 8 лет осталась в терапии. По итогу этих 8 лет я пришла к замечательному и неожиданному для себя выводу, что даже если что-то мне делало больно, благодаря всем этим обстоятельствам я стала такой, какая я есть. А я себе вообще-то нравлюсь. И у меня больше нет никаких претензий».

«Терапия кардинально изменила мою жизнь. В моей жизни стало гораздо меньше боли. Потому что я проще её стала проживать. Это то, чему стоило бы научится каждому. Потому что это самая главная проблема людей — мы все так боимся боли, что предпочитаем от неё скрываться и не замечать. Хотя единственный способ с ней справляться — это её проживать. Я научилась, и она перестала меня так пугать.
Ну и в целом, меня терапия примирила с людьми. Я очень часто вижу структуру человека и понимаю, из какой точки он со мной сейчас разговаривает, требует сочувствия к себе и т.д. Я стала очень много видеть в людях детей. А когда перед тобой мир, наполненный детьми, это перестаёт быть болезненным. Всем больно, все вокруг ходят обожжённые, у всех свои болевые точки, все друг друга задевают — и ты когда видишь эту структуру, мир перестаёт быть злым и жестоким. Но я понимаю, что я не психолог. И люди не так просты. Хоть мне и помогает опыт терапии видеть в людях их детское начало, всё равно люди не так просты .
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«Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии фотографии
«Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии фотографии
«Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии фотографии
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