«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью

Жена Романа Костомарова
, фигуристка Оксана Домнина
на протяжении последнего года неотрывно помогала своему мужу справиться с новой реальностью. Вследствие болезни Роман был вынужден дать согласие на ампутацию ступней и кистей, и вот уже несколько месяцев фигурист активно проходит реабилитацию, вдохновляя всех своей стойкостью и волей к полноценной жизни. Но за всеми его успехами стоит фигура Оксаны, которая всё это время была рядом с ним и не давала скатиться в пропасть депрессии. О том, как прошёл этот год, что именно помогло ей и Роману не впасть в уныние, и какое испытание оказалось самым сложным, Оксана рассказала в интервью Юлии Меньшовой
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Как Оксана помогала мужу принять действительность
«Мы много разговаривали на эту тему ещё в больнице. И я ему говорила: чем быстрее ты примешь то, что ничего уже не измениться, и адаптируешься к реальности, тем проще будет жить. Это моё мнение, но мне кажется, Роме оно помогает. Не надо тратить время на то, чтобы лежать и реветь о том, что у меня нет ног и рук. Я жёстко, наверное, говорю, но не надо на это тратить время. Да, ты пройдёшь через это всё равно. Но от того, что ты будешь лежать и улетать в чёрную дыру, лучше не станет. Чем ниже мы туда будем опускаться, тем сложнее оттуда будет выбираться»
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Что помогало самой Оксане
«Мне помогла пройти эту ситуацию спортивная закалка. Я как спортсмен могу себе сказать «Оксана, стоп», когда меня начинает морально расшатывать. Я научилась этому с годами именно в спорте — никого вокруг не интересует, что у тебя происходит. Болеешь ты, расстроен ты. Ты должен собраться и выступить как можешь. Эта тренировка помогла мне говорить себе: «Оксана, нельзя туда. Надо потерпеть».
«В первые моменты, когда накатывали вопросы «Как жить? Что будет дальше?», я не позволяла себе уходить в эту сторону. Это очень разрушающие вопросы. Потому что, как только ты начинаешь думать об этом, ты себя начинаешь накручивать»
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О самом сложном разговоре в жизни
«Очень сложным для меня был разговор с детьми. Когда должен им всё объяснить, иначе кто-то другой со стороны это сделает, всё переврёт и напугает. Они знали, что он в больнице, в тяжелом состоянии, но любой разговор заканчивался тем, что папа у нас сильный, всё будет хорошо, мы не расстраиваемся. На позитивной ноте. Но сказать детям, что у папы не будет ног и рук. Ну вот как? Я не знаю, я сама не знаю, как я им сказала. Это был самый сложный разговор в моей жизни».
О реабилитации Романа
«Я восхищена им. Я просто...Громко прозвучит, но я заново влюбилась. Он открылся для меня с другой стороны. Он победил смерть. Он умер, а потом передумал умирать и решил выкарабкиваться».
«Прекрасно помню этот момент, когда его завезли в палату после операции…Ты вообще не веришь и не понимаешь. что это возможно. Да, я физически не вижу ног. Но я всё равно их вижу. Не знаю, как это объяснить. Но я его вижу целиком, как он есть. Он жив»
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О фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды»
«Когда предложили снимать фильм, я очень хотела, чтобы это сложилось. Из тех соображений, что Рома был бы всё время занят. И когда они предложили, я подумала: хорошо, у него времени не будет загонять себя мыслями»
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«Роман Костомаров: рождённый дважды» в прокате с 9 марта 2024 года.
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