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Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину

18 марта
2024 год

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18 марта 2024
Филипп Киркоров, видимо, до такой степени испугался забвения, что решил стать главным ньюсмейкером страны. И потчует публику эксклюзивами каждые два дня. На прошлой неделе в выпуске шоу «Это нормально?» на ТНТ Киркоров рассказал о своей поездке в Китай ради участия в шоу «Сокровища императора». Поездка произвела на него такое впечатление, что он решил привезти оттуда памятный сувенир — татуировку.

Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину

Подразнив публику тизером в виде татуировки с изображением дракона на запястье правой руки, певец пообещал, что у него есть кое-что поинтереснее. Через пару дней уже в студии шоу «Сокровища императора» Киркоров с радостью разделся, чтобы продемонстрировать татуировку во всю спину. Самое забавное, что рисунок на спине (если это, конечно, настоящее тату, в чём есть некоторые сомнения) изображает самого Киркорова.

Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину
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Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину фотографии
Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину фотографии
Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину фотографии
Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину фотографии
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