Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину

Филипп Киркоров
, видимо, до такой степени испугался забвения, что решил стать главным ньюсмейкером страны. И потчует публику эксклюзивами каждые два дня. На прошлой неделе в выпуске шоу «Это нормально?» на ТНТ Киркоров рассказал о своей поездке в Китай ради участия в шоу «Сокровища императора». Поездка произвела на него такое впечатление, что он решил привезти оттуда памятный сувенир — татуировку.
Подразнив публику тизером в виде татуировки с изображением дракона на запястье правой руки, певец пообещал, что у него есть кое-что поинтереснее. Через пару дней уже в студии шоу «Сокровища императора» Киркоров с радостью разделся, чтобы продемонстрировать татуировку во всю спину. Самое забавное, что рисунок на спине (если это, конечно, настоящее тату, в чём есть некоторые сомнения) изображает самого Киркорова.
обсуждение >>