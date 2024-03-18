Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина

18 марта
2024 год

Лайфстайл >>
18 марта 2024
За изобилием сезона американских кинопремий и громких премьер мы не заметили более скромные ассамблеи: показы, презентации и великосветское поедание блинов. А в них с начала марта недостатка не было. 3 марта в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мелодрамы Саши Франк «Он+Она», на которой были замечены Евгений Стеблов, Ольга Дроздова и Яна Поплавская.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Евгений Стеблов на премьере фильма "Он+Она"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Ольга Дроздова с сыном на премьере фильма "Он+Она"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Яна Поплавская на премьере фильма "Он+Она"

4 марта в ки­но­те­ат­ре «Си­не­ма Парк Мос­филь­м» со­сто­я­лась пре­мье­ра коме­дии «Любовь со второго взгляда», на которой побывали Регина Тодоренко, Артём Быстров, Валерия и Иосиф Пригожин.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Регина Тодоренко на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Артём Быстров на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Валерия и Иосиф Пригожин на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"

10 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера фильма о Рудольфе Валентино «Немая жизнь». Гостями премьеры стали Елена Валюшкина, Алена Апина, Мария Голубкина, Анна Пескова, Татьяна Веденеева и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Анна Пескова на премьере фильма "Немая жизнь"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Мария Голубкина на премьере фильма "Немая жизнь"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Елена Валюшкина на премьере фильма "Немая жизнь"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Татьяна Веденеева на премьере фильма "Немая жизнь"

13 марта в московском баре “Шаляпин” в отеле “Метрополь” состоялась светская вечеринка, приуроченная к Масленичной неделе. Отведать пышных блинов с красной икрой пришли Маша Миногарова, Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Юлия Барановская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Ирина Безрукова в баре "Шаляпин"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хлынина в баре "Шаляпин"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Мария Миногарова в баре "Шаляпин"

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Юлия Барановская в баре "Шаляпин"

14 марта на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds в ГУМе побывали Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Дарья Мороз, Марина Зудина, Светлана Иванова и Катерина Шпица.


Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Марина Зудина на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Виктория Исакова и Евгения Линович на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Дарья Мороз на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Юлия Пересильд на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Катерина Шпица на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина
фото: Светлана Иванова на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Алёна АпинаАнна БанщиковаИрина БезруковаАртём БыстровРудольф ВалентиноВалерияЕлена ВалюшкинаТатьяна ВеденееваМария ГолубкинаВиктория ДайнекоОльга ДроздоваМарина ЗудинаСветлана ИвановаВиктория ИсаковаВладимир ЛевкинМария МиногароваДарья МорозЮлия ПересильдАнна ПесковаНаталья ПодольскаяЯна ПоплавскаяИосиф ПригожинАлика СмеховаЕвгений СтебловРегина ТодоренкоАркадий УкупникОльга ФилипповаСаша ФранкЮлия ХлынинаАлёна ЧеховаКатерина Шпица
фильмы
Любовь со второго взглядаНемая жизньОн + она

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.

День рождения >>

Николай Басканчин
Мария Белоненко
Артём Быстров
Марина Игнатова
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Валерий Леонтьев
Людмила Моторная
Нино Чхеидзе
Урсула Андрес
Рэйчел Бланшар
Гленн Клоуз
Коннор Триннир
Брюс Уиллис
Джейк Уэбер
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен