Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина

За изобилием сезона американских кинопремий и громких премьер мы не заметили более скромные ассамблеи: показы, презентации и великосветское поедание блинов. А в них с начала марта недостатка не было. 3 марта в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мелодрамы
Саши Франк «Он+Она»
, на которой были замечены
Евгений Стеблов
,
Ольга Дроздова
и
Яна Поплавская
.
фото: Евгений Стеблов на премьере фильма "Он+Она"
фото: Ольга Дроздова с сыном на премьере фильма "Он+Она"
фото: Яна Поплавская на премьере фильма "Он+Она"
4 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии
«Любовь со второго взгляда»
, на которой побывали
Регина Тодоренко
,
Артём Быстров
,
Валерия
и
Иосиф Пригожин
.
фото: Регина Тодоренко на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"
фото: Артём Быстров на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"
фото: Валерия и Иосиф Пригожин на премьере фильма "Любовь со второго взгляда"
10 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера фильма о
Рудольфе Валентино «Немая жизнь»
. Гостями премьеры стали
Елена Валюшкина
,
Алена Апина
,
Мария Голубкина
,
Анна Пескова
,
Татьяна Веденеева
и другие.
фото: Анна Пескова на премьере фильма "Немая жизнь"
фото: Мария Голубкина на премьере фильма "Немая жизнь"
фото: Елена Валюшкина на премьере фильма "Немая жизнь"
фото: Татьяна Веденеева на премьере фильма "Немая жизнь"
13 марта в московском баре “Шаляпин” в отеле “Метрополь” состоялась светская вечеринка, приуроченная к Масленичной неделе. Отведать пышных блинов с красной икрой пришли
Маша Миногарова
,
Юлия Хлынина
,
Ирина Безрукова
,
Алика Смехова
,
Юлия Барановская
и другие.
фото: Ирина Безрукова в баре "Шаляпин"
фото: Юлия Хлынина в баре "Шаляпин"
фото: Мария Миногарова в баре "Шаляпин"
фото: Юлия Барановская в баре "Шаляпин"
14 марта на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds в ГУМе побывали
Юлия Пересильд
,
Виктория Исакова
,
Дарья Мороз
,
Марина Зудина
,
Светлана Иванова
и
Катерина Шпица
.
фото: Марина Зудина на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
фото: Виктория Исакова и Евгения Линович на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
фото: Дарья Мороз на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
фото: Юлия Пересильд на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
фото: Катерина Шпица на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds фото: Светлана Иванова на открытии ювелирного дома MIUZ Diamonds
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