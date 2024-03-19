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Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

19 марта
2024 год

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19 марта 2024
18 марта в московском Театре Сатиры состоялась церемония прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом, многие годы занимавшем пост художественного руководителя этого театра.

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

Проводить актера в последний путь пришли Владимир Винокур, Иван Ургант, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Вера Алентова, Игорь Золотовицкий, иллюзионист Амаяк Акопян, певец Филипп Киркоров, Константин Эрнст и многие другие.

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Филипп Киркоров

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Вера Алентова и Александра Захарова

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Владимир Винокур

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Иван Ургант с женой

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Амаяк Акопян

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Леонид Ярмольник

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Константин Эрнст

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Олег Меньшиков

Артисты выходили на сцену и делились своими воспоминаниями об Александре Анатольевиче. Геннадий Хазанов рассказал о розыгрышах Ширвиндта.

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Геннадий Хазанов

«Он очень любил 1 апреля, он считал это главным праздником. И однажды он в начале вечера объявил: «Сегодня в этот праздник мы проведем лотерею, выиграет приз обладатель билета, который мы сейчас вынем из этого барабана». И там какой-то ряд, какое-то место, этот счастливый человек выскочил. Ему потрясающий куль принесли запакованный (в те годы даже оберточная бумага была редкостью). И когда он, этот победитель, открыл, то увидел там своё пальто.
Этот розыгрыш я запомнил на всю жизнь. И меня не покидает ощущение, что это тоже какая-то нереальность, и Шура решил послушать, что будут говорить. Потом позвонит Таточке и скажет: "Значит, этот врал, этот придумал всё, а Хазанов совсем с ума сошёл".
Во время последнего разговора с ним он мне сказал: "Генка, телефонная книжка стала бессмысленной. Никого нет". Я посмотрел сегодня: все ушедшие с нашей бренной земли были вытерты из моей телефонной книжки. Ширвиндта телефон я убирать не собираюсь. До встречи».

Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом
фото: Владимир Машков

А Владимир Машков вспомнил совет, который ему дал Александр Анатольевич: «Он ко мне очень нежно относился. Я его всегда любил и буду любить. Когда у нас появилась театральная школа, он мне сказал: «Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних».
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Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом фотографии
Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом фотографии
Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом фотографии
Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом фотографии
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