Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

Артисты выходили на сцену и делились своими воспоминаниями об Александре Анатольевиче. Геннадий Хазанов рассказал о розыгрышах Ширвиндта.
фото: Геннадий Хазанов
«Он очень любил 1 апреля, он считал это главным праздником. И однажды он в начале вечера объявил: «Сегодня в этот праздник мы проведем лотерею, выиграет приз обладатель билета, который мы сейчас вынем из этого барабана». И там какой-то ряд, какое-то место, этот счастливый человек выскочил. Ему потрясающий куль принесли запакованный (в те годы даже оберточная бумага была редкостью). И когда он, этот победитель, открыл, то увидел там своё пальто.
Этот розыгрыш я запомнил на всю жизнь. И меня не покидает ощущение, что это тоже какая-то нереальность, и Шура решил послушать, что будут говорить. Потом позвонит Таточке и скажет: "Значит, этот врал, этот придумал всё, а Хазанов совсем с ума сошёл".
Во время последнего разговора с ним он мне сказал: "Генка, телефонная книжка стала бессмысленной. Никого нет". Я посмотрел сегодня: все ушедшие с нашей бренной земли были вытерты из моей телефонной книжки. Ширвиндта телефон я убирать не собираюсь. До встречи».
фото: Владимир Машков
А Владимир Машков вспомнил совет, который ему дал Александр Анатольевич: «Он ко мне очень нежно относился. Я его всегда любил и буду любить. Когда у нас появилась театральная школа, он мне сказал: «Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних».
обсуждение >>