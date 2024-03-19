Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом

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Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Мороз, Яна Поплавская и Юлия Хлынина

Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину

17 марта

«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью

О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать