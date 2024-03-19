У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм

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Лайфстайл «Терапия кардинально изменила мою жизнь»: Юлия Меньшова о психотерапии Телеведущая случайно попала к психологу и застряла на кушетке на 8 лет

Главная тема Земные притяжение и покаяние: Лев Кулиджанов в пяти фильмах 100 лет режиссеру «Дома, в котором я живу» — и «сыну врагов народа»

Лайфстайл «Было сложно понять, что так тоже бывает»: Юлия Меньшова о недовольстве успехом Телеведущая объяснила, почему ушла из театра на телевидение

Лайфстайл «Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать

Рецензии на фильмы «Космонавт»: Куда летим мы с паучком? Космическая психотерапия для Адама Сэндлера (и фильм ужасов для арахнофобов)

Спутник телезрителя «Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино