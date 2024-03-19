У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм

У младшей дочери Брюса Уиллиса
и Деми Мур
, 30-летней Таллулы Уиллис
, диагностировали аутизм. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Таллула опубликовала видео со своим отцом с красной дорожки, где она трогает его ухо, пока он держит её на руках и отвечает на вопросы репортёров: «Расскажи мне о своём аутизме, не рассказывая мне о своём аутизме»
, — подписала ролик дочь актёра. В комментариях её спросили, когда был поставлен диагноз. Таллула ответила, что узнала о нём прошлым летом и что «это изменило её жизнь». Уиллис добавила, что впервые говорит о болезни публично.
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