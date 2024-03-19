Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм

19 марта
2024 год

Лайфстайл >>
19 марта 2024
У младшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, 30-летней Таллулы Уиллис, диагностировали аутизм. Об этом она рассказала в социальных сетях.

У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм

Таллула опубликовала видео со своим отцом с красной дорожки, где она трогает его ухо, пока он держит её на руках и отвечает на вопросы репортёров: «Расскажи мне о своём аутизме, не рассказывая мне о своём аутизме», — подписала ролик дочь актёра. В комментариях её спросили, когда был поставлен диагноз. Таллула ответила, что узнала о нём прошлым летом и что «это изменило её жизнь». Уиллис добавила, что впервые говорит о болезни публично.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Деми МурБрюс Уиллис

фотографии >>
У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм фотографии
У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм фотографии
У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм фотографии
У дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Уткин
19 марта ушёл из жизни спортивный комментатор Василий Уткин.
Витаутас Таранда
18 марта ушёл из жизни артист балета, хореограф Витаутас Таранда.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Андрей Добровольский (II)
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Брайан Дженесс
Уенделл Кори
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Дэвид Тьюлис
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен