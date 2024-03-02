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«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал

2 марта
2024 год

Лайфстайл >>
2 марта 2024
Ребекка Фергюсон рассказала в подкасте, как однажды на съёмочной площадке её коллега повёл себя непрофессионально и накричал на неё. Актриса не стала называть его имени и фильм, на съёмках которого произошёл инцидент, но поклонники принялись гадать, кто бы это мог быть.

«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал

«Я снималась в фильме с абсолютным идиотом в одной из главных ролей, и этот человек был таким неуверенным и злым, потому что он не мог снять сцены. Я чувствовала себя очень уязвимой и ощущала дискомфорт из‑за того, что на меня кричали, и я плакала, уходя со съёмочной площадки. Этот партнёр буквально посмотрел на меня перед всей командой и сказал: «Ты называешь себя актрисой? Это то, с чем мне приходится работать? Что это?» — вспомнила Фергюсон.

Актриса отметила, что этот актёр был первым в списке тех, кому звонят продюсеры, поэтому за неё никто не вступился. На следующий день Фергюсон сказала обидчику, что не собирается работать с ним на одной площадке, поэтому он «должен ********* [пойти прочь]», но вмешались продюсеры. Тогда она попросила, чтобы коллега стоял к ней спиной во время её реплик и их взгляды не пересекались.

«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал

Ребекка не стала называть имени этого актёра, но сразу исключила двоих – Хью Джекмана и Тома Круза, с которыми она снималась в «Величайшем шоумене» и «Миссии невыполнима». Её коллега по «Гераклу» Дуэйн Джонсон написал, что хотел бы узнать имя «абсолютного идиота» и назвал актрису «своим ангелом-хранителем, посланным с небес на нашу съёмочную площадку».

Поклонники зацепились за эту историю и стали гадать, кто мог накричать на Фергюсон. Под подозрения попали Эмили Блант, Юэн МакГрегор, Джейк Джилленхол, Майкл Фассбендер и Хью Грант, но точных доказательств конфликта, который бы мог произойти между ними и Ребеккой на съёмочной площадке, нет.
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Величайший шоуменГераклМиссия невыполнима: Последствия

фотографии >>
«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал фотографии
«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал фотографии
«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал фотографии
«Абсолютный идиот»: Ребекка Фергюсон рассказала о коллеге, который на неё накричал фотографии
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