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Юрия Яковлева задержали с наркотиками

2 марта
2024 год

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2 марта 2024
Юрия Яковлева, известного по ролям в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве в двумя граммами запрещённого вещества. Об этом сообщает Baza.

Юрия Яковлева задержали с наркотиками

Задержание произошло 22 февраля, когда 31-летний актёр прогуливался по Ясенево. Как сообщает источник, Юрий увидел патрульную машину и решил избавиться от свёртка с запрещённым веществом, закопав его в снегу. Полицейские заметили актёра и остановили его, после чего нашли в снегу наркотики. По данным источника, в отношении Юрия возбуждено уголовное дело. Если его признают виновным, актёру грозит до трёх лет тюрьмы.

Юрия Яковлева задержали с наркотиками
фото: Юрий Яковлев в сериале «Ранетки»

Сам Юрий опроверг информацию о том, что у него при себе были наркотики. Он сказал, что не знает, завели на него уголовное дело или нет: «Меня обыскали, ничего не нашли и отпустили», — прокомментировал актёр Телеграм-каналу Mash.
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