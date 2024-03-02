«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль»

Художник-мультипликатор Гарри Бардин
, автор анимационной картины «Летучий корабль»
, назвал хамством выход одноимённого фильма
по мотивам его работы. Об этом сообщил
портал News.ru.
Бардин рассказал, что создатели ремейка не обсудили с ним производство картины. О создании фильма он узнал всего за несколько недель до премьеры, которая запланирована на 7 марта: «К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал»
, – заявил Гарри Бардин.
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