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«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль»

2 марта
2024 год

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2 марта 2024
Художник-мультипликатор Гарри Бардин, автор анимационной картины «Летучий корабль», назвал хамством выход одноимённого фильма по мотивам его работы. Об этом сообщил портал News.ru.

«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль»

Бардин рассказал, что создатели ремейка не обсудили с ним производство картины. О создании фильма он узнал всего за несколько недель до премьеры, которая запланирована на 7 марта: «К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», – заявил Гарри Бардин.
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«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль» фотографии
«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль» фотографии
«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль» фотографии
«Это хамство я смотреть не буду»: Гарри Бардин о ремейке мультфильма «Летучий корабль» фотографии
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