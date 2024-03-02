«Женщины сегодня говорят вслух»: Моника Беллуччи об изменениях в индустрии

59-летняя Моника Беллуччи снялась
для обложки мартовского номера арабского Vogue. Актриса рассказала о положении женщин в современном обществе и отношениях с Тимом Бёртоном
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«Это так интересно и прекрасно — делиться опытом работы с человеком, которого ты любишь. Чувствую себя настоящей женщиной»
, – поделилась актриса впечатлениями от съёмок с возлюбленным. Несмотря на то, что она описывает себя как «очень женственную», Моника не зациклена на красоте. Актриса всего лишь занимается пилатесом и правильно питается.
Беллуччи высказалась и о сильных женщинах в киноиндустрии: «Всё меняется, потому что женщины сегодня говорят вслух. Они больше не боятся говорить. Изабель Юппер, Шарлотта Рэмплинг, Фанни Ардан… Это женщины, которые по-прежнему играют главные роли. Это доказывает, что мир изменился. Раньше женщинам после 40 лет не давали возможностей работать — хотя они невероятно талантливы»
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