Азиза Минекаева
, жена Рузиля Минекаева
, опубликовала фотографии с никаха – мусульманского свадебного обряда.
«Эксклюзив. Фотки с нашего никаха, которые никто не видел. Никах — мусульманский обряд, который проводят в мечети, после которого наступают обязанности мужа и жены. Без него у нас нельзя. А вот без свадьбы можно. Свадьбу мы не хотели и не собираемся праздновать, это немного не в нашем стиле всё»
, — подписала кадры Азиза. Она добавила, что прочитала в сети мнение о том, что она якобы не имеет права находиться рядом с Рузилем, поскольку она ему никто, и решила подтвердить, что их брак официальный.
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