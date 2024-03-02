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Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха

2 марта
2024 год

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2 марта 2024
Азиза Минекаева, жена Рузиля Минекаева, опубликовала фотографии с никаха – мусульманского свадебного обряда.

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха

«Эксклюзив. Фотки с нашего никаха, которые никто не видел. Никах — мусульманский обряд, который проводят в мечети, после которого наступают обязанности мужа и жены. Без него у нас нельзя. А вот без свадьбы можно. Свадьбу мы не хотели и не собираемся праздновать, это немного не в нашем стиле всё», — подписала кадры Азиза. Она добавила, что прочитала в сети мнение о том, что она якобы не имеет права находиться рядом с Рузилем, поскольку она ему никто, и решила подтвердить, что их брак официальный.

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха
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Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха фотографии
Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха фотографии
Жена Рузиля Минекаева опубликовала фотографии с никаха фотографии
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