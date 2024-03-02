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Анна Хилькевич станет ведущей в звёздном доме «Новой Фабрики звёзд»

2 марта
2024 год

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2 марта 2024
3 марта в 17:00 на ТНТ стартует «Новая Фабрика звёзд» – проект, который даст шанс молодым и талантливым ребятам заявить о себе на всю страну и стать настоящими звёздами. Во время проекта 17 участников будут жить в звёздном доме, учиться у педагогов и наставников – Сергея Жукова и Сергея Шнурова. Поддерживать участников и помогать справиться с трудностями будет актриса Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич станет ведущей в звёздном доме «Новой Фабрики звёзд»

«Я думаю, у меня с ребятами должны сложиться тёплые и искренние отношения. Я вижу себя в роли старшей сестры и понимаю, чем я могу им пригодиться. Если у музыкальных продюсеров есть свои определенные задачи, например, проявить артиста, поработать с музыкальным материалом и вокальным инструментом, то у меня опыт совсем другой. Я долго шла к тому, чтобы сиять на экране, поэтому знаю, как можно стать звездой. «Новая фабрика звёзд» – это формат реалити-шоу, а я человек, который и вёл реалити, и сам был участником подобных проектов. Я хочу помочь, поделится своим опытом и направить. Они все совсем юные и наверняка волнуются. Я человек достаточно эмпатичный, поэтому чувствую людей, и думаю, что я им нужна», – поделилась Анна Хилькевич.
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