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Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома

20 марта
2024 год

Лайфстайл >>
20 марта 2024
Джонни Депп запустит собственный бренд карибского темного рома. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома

Проект находится на «высокой стадии» разработки. Издание отмечает, что продукт будет «аутентичным» — и по вкусу, и по внешнему виду. Дизайн этикетки ещё до конца не готов, однако известно, что её украсят рисунками, повторяющими татуировки актёра. В частности, будут изображены три сердца, символизирующие отношения с бывшей возлюбленной Деппа Ванессой Паради, а также любовь к их совместным детям, Джеку и Лили-Роуз Депп. Кроме того, на этикетке рома появятся череп и скрещенные кости, отсылающие к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Когда планируется запуск бренда, пока неизвестно.
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Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома фотографии
Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома фотографии
Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома фотографии
Джонни Депп запустит свой бренд карибского тёмного рома фотографии
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