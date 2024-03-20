Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина

19 марта в возрасте 52 лет ушёл из жизни российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин
. Он умер в кардиологическом отделении Первой Градской больницы в Москве. Смерть Василия прокомментировали его близкие, друзья и коллеги.
Тина Канделаки
«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим.
Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом».
Иван Ургант
«Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может, больше. Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днями рождения. Сообщениями. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил. Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него живет ли он по-прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!
А потом мы попрощались, и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого… Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно».
Ксения Собчак
«52 года. Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом — нежное и трепетное сердце. RIP».
Татьяна Лазарева
*
«Люблю, прости, что не общались, вроде понимаешь, что все между нами понятно, ну когда-нибудь обязательно… Прости, друг. Люблю. Гадство, каждый раз это так неожиданно, когда твой друг умирает. И каждый раз думаешь, ну почему эти твари живут, а друзья умирают?»
Максим Виторган
«Вася… Васенька… Как легко и органично было тебя называть даже с уменьшительно-ласкательным суффиксом… Такой остроумный, эрудированный, смешной и грустный… Такой трогательный… Такой бесконечно интересный… Дорогой мой дружочек… Светлая тебе память… Спасибо, что мне повезло с тобой… Обнимаю тебя, мой необъятный…»
*Признана в РФ иноагентом
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