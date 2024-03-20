Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина

20 марта
2024 год

Лайфстайл >>
20 марта 2024

19 марта в возрасте 52 лет ушёл из жизни российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин. Он умер в кардиологическом отделении Первой Градской больницы в Москве. Смерть Василия прокомментировали его близкие, друзья и коллеги.

Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина

Тина Канделаки

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим.

Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом».

Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина

Иван Ургант

«Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может, больше. Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днями рождения. Сообщениями. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил. Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него живет ли он по-прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!

А потом мы попрощались, и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого… Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно».

Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина

Ксения Собчак

«52 года. Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом — нежное и трепетное сердце. RIP».

Татьяна Лазарева*

«Люблю, прости, что не общались, вроде понимаешь, что все между нами понятно, ну когда-нибудь обязательно… Прости, друг. Люблю. Гадство, каждый раз это так неожиданно, когда твой друг умирает. И каждый раз думаешь, ну почему эти твари живут, а друзья умирают?»

Максим Виторган

«Вася… Васенька… Как легко и органично было тебя называть даже с уменьшительно-ласкательным суффиксом… Такой остроумный, эрудированный, смешной и грустный… Такой трогательный… Такой бесконечно интересный… Дорогой мой дружочек… Светлая тебе память… Спасибо, что мне повезло с тобой… Обнимаю тебя, мой необъятный…»

*Признана в РФ иноагентом
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Максим ВиторганТина КанделакиТатьяна ЛазареваКсения СобчакИван УргантВасилий Уткин

фотографии >>
Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина фотографии
Ксения Собчак, Иван Ургант и Тина Канделаки отреагировали на смерть Василия Уткина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Уткин
19 марта ушёл из жизни спортивный комментатор Василий Уткин.
Витаутас Таранда
18 марта ушёл из жизни артист балета, хореограф Витаутас Таранда.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Андрей Добровольский (II)
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Брайан Дженесс
Уенделл Кори
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Дэвид Тьюлис
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?