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Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник

20 марта
2024 год

Лайфстайл >>
20 марта 2024

Никита Кологривый совсем не оставил нам шансов говорить о нём исключительно в контексте его работы. С начала года актёр радует нас высказываниями, от которых рождаются красивые жёлтые заголовки. То даст рёзкие характеристики коллегам, то устроит скандал с Гордоном на Первом канале. А то вот устроит дебош с домогательствами в новосибирской кальянной Tangiers.

Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник

Видео с камер наблюдения, на котором Никита с разбегу врезается головой мужчине в грудь и бьёт другого мужчину, было опубликовано сегодня в телеграм-канале издания «Абзац». Жертвами Кологривого оказались охранники заведения, которые пытались прийти на выручку официантке и угомонить без пяти минут Народного артиста России. Согласно информации «Абзаца» актёр начал приставать к приглянувшейся сотруднице кальян-бара: улёгся к ней на колени и попытался поцеловать. Не встретив взаимности, Никита в порыве то ли мести, то ли отчаяния, укусил неприступную официантку за ногу. А потом встал и, подойдя к ней сзади, начал заламывать ей руки.

Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник

Сотрудники кальян-бара написали заявление в полицию. Позже стало известно, что Кологривого арестовали, завели на него административное дело о мелком хулиганстве и поместили в спецприёмник. Но вскоре ситуацию удалось урегулировать по соглашению сторон. Агент Кологривого Алла охарактеризовала произошедшее как "придуманную и раздутую историю".
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№ 4
Angelika77   20.03.2024 - 19:07
Красавчик, что ему еще скажешь. Его стоило бы проверить на вменяемость, а в клубы закрыть проход. читать далее>>
№ 3
Darkshines   20.03.2024 - 18:53
... да нет, уже не к Жириновского, а к роли Тайсона подготовка ) читать далее>>
№ 2
Angelika77   20.03.2024 - 18:49
... )))))))))) читать далее>>
№ 1
Foma   20.03.2024 - 18:37
Вы не понимаете, это подготовка к роли Жириновского читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник фотографии
Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник фотографии
Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник фотографии
Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник фотографии
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