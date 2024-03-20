Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник

Никита Кологривый
совсем не оставил нам шансов говорить о нём исключительно в контексте его работы. С начала года актёр радует нас высказываниями, от которых рождаются красивые жёлтые заголовки. То даст рёзкие характеристики коллегам
, то устроит скандал с Гордоном на Первом канале
. А то вот устроит дебош с домогательствами в новосибирской кальянной Tangiers.
Видео с камер наблюдения, на котором Никита с разбегу врезается головой мужчине в грудь и бьёт другого мужчину, было опубликовано сегодня в телеграм-канале издания «Абзац»
. Жертвами Кологривого оказались охранники заведения, которые пытались прийти на выручку официантке и угомонить без пяти минут Народного артиста России. Согласно информации «Абзаца» актёр начал приставать
к приглянувшейся сотруднице кальян-бара: улёгся к ней на колени и попытался поцеловать. Не встретив взаимности, Никита в порыве то ли мести, то ли отчаяния, укусил неприступную официантку за ногу. А потом встал и, подойдя к ней сзади, начал заламывать ей руки.
Сотрудники кальян-бара написали заявление в полицию. Позже стало известно, что Кологривого арестовали, завели на него административное дело о мелком хулиганстве и поместили в спецприёмник. Но вскоре ситуацию удалось урегулировать по соглашению сторон. Агент Кологривого Алла охарактеризовала произошедшее как "придуманную и раздутую историю".
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