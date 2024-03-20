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Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова

20 марта
2024 год

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20 марта 2024
19 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера романтической сказки Ильи Учителя «Летучий корабль», которая выходит в широкий прокат уже завтра, 21 марта. Среди гостей премьеры были Юлия Пересильд, Анна Пересильд, Катя Кабак, Филипп Киркоров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Дарья Мороз, Сергей Комаров и многие другие.

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Юлия Пересильд с дочерьми

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Илья Учитель, Анна Пересильд и Алексей Учитель

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Филипп Киркоров

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Фёдор Бондарчук

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Владимир Вдовиченков

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Елена Лядова

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Леонид Ярмольник

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Екатерина Стриженова

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Маруся Климова

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Дарья Мороз

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Сергей Комаров

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Антон Кузнецов и Марьяна Спивак с дочерью

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Ирина Апексимова

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Полина Гагарина с дочкой

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Анна Чурина

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Павел Ворожцов

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Ирина Безряднова

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Сергей Жуков с семьёй

Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова
фото: Александр Олешко
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Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова фотографии
Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова фотографии
Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова фотографии
Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова фотографии
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