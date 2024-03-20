Ах, если бы сбылась моя мечта: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров и Ирина Апексимова

Лайфстайл
Таллула узнала о расстройстве прошлым летом
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Прогноз Кино-Театр.Ру по всем 25 номинациям
Новости кино
Сериал выйдет на платформе Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году
Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 марта, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Он ушёл из жизни 19 марта в возрасте 52 лет
Новости кино
28 марта пройдут две тематические панельные дискуссии
Интервью
Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры
Лайфстайл
Церемония прощания состоялась в стенах Театра Сатиры
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