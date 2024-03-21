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«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане

21 марта
2024 год

Лайфстайл >>
21 марта 2024
Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в новосибирской кальянной Tangiers. Вчера стало известно, что актёр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к официантке, укусил её за ногу, а позже подрался с сотрудниками ресторана. Прокурор запросил для Никиты 15 суток ареста, а сам актёр попросил помилование. На вопрос, какое наказание он ждёт, Кологривый уверенно ответил «никакое».

«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане
фото: Никита Кологривый в зале суда

«Я готов покаяться. Меня много впереди общественной работы ждёт – детская больница в Новосибирске, Собор Александра Невского и многие другие вещи. Я бы очень хотел, чтобы суд меня пощадил. Я человек порядочный, но ошибиться могу. За это отвечу. Я прошу суд помиловать меня. После сегодняшней ночи я понял, что лучше буду этим заниматься [благотворительностью], чем дуростью какой-то. И прошу всех меня понять и простить. Вот так», – сказал Кологривый в зале суда.

Своё неадекватное поведение актёр объяснил «эмоциональной слабостью» и отметил, что до употребления алкоголя он вёл себя дружелюбно: «Это была горячка, истерика, эмоциональная слабость. До этого всё было хорошо: мы фотографировали с персоналом. Никакого неуважения я не имею и своё общество люблю».

После вынесения приговора Кологривый до слёз расстроился, но заявил, что будет нести ответственность за свои поступки. Также он попросил принести ему «Бесов» Достоевского и дал несколько автографов прямо в зале суда: «Я расстроился. Хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что её отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно, поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне ещё в голову придёт», — заявил он.

«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане
фото: Никита Кологривый с дочерью

Интересно, что совсем недавно Кологривый раздавал напутствия насмотревшейся «Слова пацана» молодежи и предрекал скорое появление видео с извинениями с теми, кто решит «примерить на себя роль крутого пацана». Видимо, в пророческих изречениях Никита оказался сильнее, чем в собственных убеждениях не приносить вред окружающим его людям.
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обсуждение >>
№ 1
Мария Бардина   22.03.2024 - 00:38
Вопрос насущный. раздел "Лайфстайл". Это точно про этот сулчай? Истерика у 30-летнего мужика? От чего в эти выходные он устал? от разадчи автографов. Где он плакал? Купался в лучах славы, отпускал... читать далее>>
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«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане фотографии
«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане фотографии
«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане фотографии
«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане фотографии
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