«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане

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Интервью Анна Годунова, Андрей Солодовников, Семен Шорохов: «90% хорошего трейлера — это музыка» Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

Рецензии на фильмы «Мадам Паутина»: Все в ваших лапках Хотели как лучше, а получилось как «Морбиус»

Новости кино На форуме «Российский кинобизнес» обсудят инвестиции в кино 28 марта пройдут две тематические панельные дискуссии

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Главная тема Земные притяжение и покаяние: Лев Кулиджанов в пяти фильмах 100 лет режиссеру «Дома, в котором я живу» — и «сыну врагов народа»

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