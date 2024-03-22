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Женя Малахова станет мамой во второй раз

22 марта
2024 год

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22 марта 2024
Женя Малахова готовится стать мамой во второй раз. В социальных сетях она поделилась кадрами с фотосессии, на которых можно увидеть её округлившийся живот. Актриса отметила, что вторая беременность стала для неё неожиданностью.

Женя Малахова станет мамой во второй раз

«Признаюсь, я была шокирована своей второй беременностью, и для меня это был большой стресс, потому что в этот же день меня утвердили в проект. Дальше у меня был четко выстроенный план, а когда я поняла, что он рушится из-за действительно важной женской миссии — беременности, то была в жутчайшей депрессии. Своим примером я хочу показать женщинам, что это нормально — это не значит, что ты не ждешь, не хочешь или не любишь ребенка, который сейчас с тобой», — призналась Малахова. Два года назад Женя впервые стала мамой – у неё родился сын от бизнесмена, личность которого она предпочитает не раскрывать.

Женя Малахова станет мамой во второй раз

Женя Малахова станет мамой во второй раз
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Женя Малахова станет мамой во второй раз фотографии
Женя Малахова станет мамой во второй раз фотографии
Женя Малахова станет мамой во второй раз фотографии
Женя Малахова станет мамой во второй раз фотографии
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