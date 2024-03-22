Женя Малахова станет мамой во второй раз

Женя Малахова
готовится стать мамой во второй раз. В социальных сетях она поделилась кадрами с фотосессии, на которых можно увидеть её округлившийся живот. Актриса отметила, что вторая беременность стала для неё неожиданностью.
«Признаюсь, я была шокирована своей второй беременностью, и для меня это был большой стресс, потому что в этот же день меня утвердили в проект. Дальше у меня был четко выстроенный план, а когда я поняла, что он рушится из-за действительно важной женской миссии — беременности, то была в жутчайшей депрессии. Своим примером я хочу показать женщинам, что это нормально — это не значит, что ты не ждешь, не хочешь или не любишь ребенка, который сейчас с тобой»
, — призналась Малахова. Два года назад Женя впервые стала мамой – у неё родился сын от бизнесмена, личность которого она предпочитает не раскрывать.
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