Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку

Меган Фокс
и Колсон Бэйкер
, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, расторгли помолвку. Как отмечают
инсайдеры издания Us Weekly, они больше не живут вместе, но продолжают работать над отношениями.
Меган сейчас живёт в Малибу, а Колсон остаётся в их особняке в Энсино: «Они сделали это, чтобы дать друг другу немного пространства и оставаться при этом вместе. Они сейчас переживают трудный момент, но всё меняется каждый день»
, — рассказал инсайдер. Он добавил, что Фокс просила своих друзей познакомить её с кем-нибудь, однако окружение пары не считает, что их роман окончен.
«Друзья вокруг них не заметили, чтобы они полностью прекратили отношения, поскольку они действительно меняют своё мнение каждый день»
. Меган трудно доверять своему возлюбленному, но она знает, что «это её собственная неуверенность», которая подпитывается отсутствием доверия.
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