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Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку

22 марта
2024 год

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22 марта 2024
Меган Фокс и Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, расторгли помолвку. Как отмечают инсайдеры издания Us Weekly, они больше не живут вместе, но продолжают работать над отношениями.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку

Меган сейчас живёт в Малибу, а Колсон остаётся в их особняке в Энсино: «Они сделали это, чтобы дать друг другу немного пространства и оставаться при этом вместе. Они сейчас переживают трудный момент, но всё меняется каждый день», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Фокс просила своих друзей познакомить её с кем-нибудь, однако окружение пары не считает, что их роман окончен.

«Друзья вокруг них не заметили, чтобы они полностью прекратили отношения, поскольку они действительно меняют своё мнение каждый день». Меган трудно доверять своему возлюбленному, но она знает, что «это её собственная неуверенность», которая подпитывается отсутствием доверия.
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Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку фотографии
Меган Фокс и Колсон Бэйкер расторгли помолвку фотографии
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