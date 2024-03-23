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«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

23 марта
2024 год

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23 марта 2024

Для всех, кто следит за творчеством и жизнью Меган Фокс, изменения во внешности актрисы не могли пройти не замеченными. Меган никогда не предпринимала смехотворных попыток отрицать увлечение улучшайзингом, но она в принципе не комментировала эту тему. И вдруг решила раскрыть все карты разом.

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

В эфире подкаста «Call her daddy» Меган сама предложила поговорить о своих пластических операциях, назвав эту тему стигматизированной.

Актриса начала с перечисления того, что она, вопреки всеобщей уверенности, не делала. Она никогда не делала подтяжку лица, хотя подумывает об этом. Никогда не удаляла комки Биша и вообще не избавлялась от телесного жира, которого ей не хватает. «Я была бы очень польщена, если бы кто-то заподозрил меня в том, что я вставила импланты в ягодицы. Это, кстати, операция, после которой очень долго восстанавливаешься. Нужно чуть ли не 3 месяца лежать лицом вниз. И синяки не сходят вечность. Но, как я и сказала, у меня нет лишнего жира, чтобы сделать эту операцию».

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

Зато актриса перенесла аж три операции по увеличению груди. «Я сделала грудь в 20 с чем-то лет. Потом я переделала её после того, как закончила кормить детей грудью. Потому что я не знаю куда она исчезла, но она исчезла. И потом мне пришлось их переделать ещё раз — совсем недавно. Потому что из-за недостатка телесного жира появилась некрасивая рябь и пришлось поменять импланты».

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

Всё это сочетается с паническим страхом перед общей анастезией. Меган очень боится умереть на операционном столе. Поэтому она тщательно и очень своеобразно готовится к операциям. «Моё тело плохо реагирует на общий наркоз, и перед каждой операцией я встречаюсь со всеми своими врачами. И я прошу их рассказать, не видели ли они накануне какие-то знамения: сов, воронов или, может, кто-то из них наступил на паука, или им попадались какие-то мёртвые насекомые. Потому что я очень боюсь умереть под общим наркозом. Я серьёзно отношусь к операциям, поэтому-то у меня их было не так много. Вероятно, эта паранойя меня уберегает, иначе, Бог его знает, что бы я ещё с собой сделала.

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

Я также прошу их убедиться в том, что в их плейлисте нет никакой музыки, которая может их каким-то образом расстроить — напомнить о бывшей, например. Ты хирург, у тебя должен быть порядок в голове. И если ты поссорился с женой, не приходи на операцию. Я всё равно заплачу за операцию, мы её перенесем. Любая операция — это риск. И мне плевать, что обо мне подумают».

Актриса подтвердила, что сделала ринопластику в 23 года. «Меня обвиняли в том, что я сделала чуть ли не 6-7 операций на носу. Что совершенно невозможно, иначе у меня бы развился некроз и нос просто отвалился бы». Также в меню улучшайзинга филлеры и инъекции ботокса, и ещё одна операция, о которой Меган говорить не захотела, сказав, что «люди даже не подозревают о таком».

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях

Если вам на секунду показалось, что у Меган какое-то психическое расстройство, связанное с неадекватным восприятием собственной внешности, то вам не показалось. У актрисы действительно есть такой диагноз, и год назад она призналась, что ни в какой момент жизни не любила своё тело.
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«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях фотографии
«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях фотографии
«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях фотографии
«Я очень боюсь умереть под общим наркозом»: Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях фотографии
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