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«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта

24 марта
2024 год

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24 марта 2024

Среди посетителей «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошёл теракт, оказался Сергей Светлаков — телеведущий пришёл на концерт с племянницей. В переписке с Ксенией Собчак Светлаков рассказал о том, благодаря кому он и другие зрители выбирались из горящего здания.

«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта

«Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра (как раз над ним располагаются ложи, где мы и находились, потом несколько человек успели залезть туда). Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах).

Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход.

«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта

Повалил сильный вонючий дым и нужно было принимать решение, что делать дальше, прошло к этому времени 15-20 минут примерно… И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр.

Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали ещё несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине.

Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой.

Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад».
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«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта фотографии
«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта фотографии
«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта фотографии
«Это был ад»: Сергей Светлаков рассказал, как выбрался из Крокус Сити Холла во время теракта фотографии
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