Наталья Еприкян рассказала о переезде в Армению и о своём новом сериале

Пропавшая с экранов после закрытия Comedy Woman Наталья Еприкян обнаружилась в Ереване, куда она переехала ещё во время пандемии. В интервью на шоу «GlumOFF» в эфире Radio Van, Наталья рассказала о том, чем она занимается сейчас.
«Я долго не понимала, что мне делать. Потому что закрылось шоу «Comedy Woman». И закрылось оно в том числе по моей инициативе. Потом случился ковид, и я просто отдохнула от всего. Мне в голову не приходило что-то делать. Я оказалась в ковид в Армении и получила свободу, которой не было у других людей во всем мире. И я просто наслаждалась жизнью.
Потом я надумала переехать, потому что в России тоже произошли определённые перемены и мне стало не очень весело делать что-то новое. А реанимировать старое было невозможно. А потом стали приходить мысли и идеи в голову. Приехала в Армению и снаяла здесь пилотную серию сериала. Даже не на русском языке, частично на армянском.
фото: Наталья Еприкян и Арсен Григорян
Это в жанре мокьюментари и рассчитано на иностранного зрителя, на Нетфликс какой-нибудь. Замахиваюсь! Я сняла про своего друга Арсена Григоряна, мне очень легко писалась эта история. Мы с ним провели ковид, я за ним наблюдала много. Он очень смешной и его судьба мне кажется очень забавной. Меня это вдохновило. И эта история расписана вперёд на сезоны. Пока это не продано, но я всё в надежде. А в Москве я с удовольствием делаю детский проект — развлекательное шоу ШКЛТ. Очень милый добрый и смешной».
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