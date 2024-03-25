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Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни

25 марта
2024 год

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25 марта 2024
После того, как Кейт Миддлтон перестала появляться на публике, в сети распространились многочисленные версии её исчезновения. А на днях стало известно, что принцессе Уэльской диагностировали рак. Шэннен Доэрти, которая сама много лет борется с онкологией, опубликовала пост и осудила всех, кто распространял сплетни о Миддлтон. По мнению актрисы, именно они вынудили принцессу рассказать о своей болезни.

Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни
фото: Шэннен Доэрти

«Твоя публичность не означает, что ты принадлежишь публике. Мы все имеем право на жизнь и прохождение через болезнь вдали от людских глаз. Натиск теорий заговора, собственнических чувств и просто ужасного любопытства заставил этого человека объясниться, прежде чем она сама смирилась с этим диагнозом и объяснила всё своим детям. Я молюсь, чтобы это стало уроком для всех нас, чтобы мы начали уважать чужую частную жизнь», — написала актриса. Она также напрямую обратилась к Кейт Миддлтон и поддержала её в борьбе с тяжёлым заболеванием: «Я восхищаюсь вашим мужеством, несмотря на весь прессинг, с которым вы столкнулись за время болезни».

22 марта на канале королевской семьи было опубликовано видео с принцессой, в котором она рассказала о причинах исчезновения: после январской операции на брюшной полости ей поставили диагноз, который стал «огромным шоком» для неё и её семьи. Источники Page Six сообщили, что Кейт и принц Уильям хотели сохранить информацию в тайне до тех пор, пока их маленькие дети не успеют «понять и обработать известие до того, как о нем узнает общественность».

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№ 1
Дмитрий А. Мишин   25.03.2024 - 19:14
совершенно права актриса. люди слишком суют свой нос куда не надо, стоит больше за собой следить и своими жизнями, а не молится на икону. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни фотографии
Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни фотографии
Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни фотографии
Шэннен Доэрти осудила сплетников, из-за которых Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о болезни фотографии
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