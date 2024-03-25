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Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото

25 марта
2024 год

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25 марта 2024
Спустя несколько месяцев после пропажи из поля зрения общественности, Кейт Миддлтон опубликовала снимок со своими детьми, на котором были очевидные признаки использования фотошопа. После поднявшейся шумихи Миддлтон извинилась за созданное «замешательство»: она назвала себя «фотографом-любителем» и объяснила странную редактуру «экспериментами с ретушью».

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото
фото: Кейт Миддлтон с детьми

15 марта Блейк Лайвли решила отработать инфоповод и опубликовала снимок, на котором намеренно увеличила до комических размеров свой большой палец и добавила лимон, висящий в воздухе, тем самым насмехаясь над фотографией Миддлтон.

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото

Однако 22 марта Кейт сообщила о том, что после операции на брюшной полости ей диагностировали рак и назначили курс химиотерапии. После этого Блейк извинилась перед принцессой Уэльской: «Я уверена, что сегодня это уже никого не волнует, но я чувствую, что должна извиниться за это. Я сделала глупый пост на фоне неудачного фотошопа [Миддлтон], и, черт возьми, этот пост меня сегодня расстроил. Мне жаль», — написала Лайвли.
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Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото фотографии
Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото фотографии
Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото фотографии
Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за шутку над неудачно отредактированным фото фотографии
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