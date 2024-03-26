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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями

26 марта
2024 год

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26 марта 2024

37-летний Роберт Паттинсон и его невеста, 32-летняя Сьюки Уотерхаус, впервые стали родителями. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями

Пару заметили на прогулке с коляской. Сами они новости о прибавлении в семействе пока не комментировали.
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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями фотографии
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями фотографии
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями фотографии
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями фотографии
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