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26 марта 2024
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Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями
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26 марта 2024
37-летний
Роберт Паттинсон
и его невеста, 32-летняя
Сьюки Уотерхаус
, впервые стали родителями. Об этом
сообщило
издание Daily Mail.
Пару заметили на прогулке с коляской. Сами они новости о прибавлении в семействе пока не комментировали.
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