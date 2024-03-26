Юрий Никулин станет героем нового фильма братьев Андреасян

Внешность и голос Никулина воссоздали при помощи искусственного интеллекта после получения разрешения от семьи актёра. Как отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика», три сцены из сиквела «Манюни», показанные на презентации, «действительно впечатляют». Всего на их создание было потрачено около восьми месяцев.
фото: Кадр из сериала «Манюня»
Действие нового фильма разворачивается в начале 80-х годов, и Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и её друзей. На презентации Андреасян также отметил, что образ звезды нельзя использовать в промо-кампании и трейлере.
обсуждение >>