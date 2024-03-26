Энн Хэтэуэй призналась, что перенесла выкидыш

Энн Хэтэуэй появилась
на обложке нового номера Vanity Fair, в котором она призналась, что перенесла выкидыш.
На тот момент актриса играла в бродвейской постановке женщину, которая по сюжету пьесы рожает ребёнка: «С первого раза у меня не получилось родить ребёнка. Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер. Было слишком сложно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что всё в порядке»
, – призналась Энн.
Актриса отметила, что женщины часто молчат о выкидыше, и это заставляет их чувствовать себя «изолированными»: «Вот где мы берём на себя ущерб. Поэтому я решила, что буду говорить об этом. Всем, кто пережил бесплодие и ад зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не была простой»
.
Сейчас Энн вместе с мужем Адамом Шульманом, за которого она вышла замуж в 2012 году, воспитывает двоих детей: семилетнего Джонатана и трёхлетнего Джека.
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