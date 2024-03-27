Анна Хилькевич и Анатолий Цой станут ведущими утреннего шоу на ТНТ

1 апреля на ТНТ стартует новое ежедневное утреннее шоу «УТРО. ТНТ». По будням с 7 до 9 утра зрителей будут встречать ведущие Анна Хилькевич и Анатолий Цой, а также их приглашённые гости.
фото: Анна Хилькевич
Проект «УТРО. ТНТ» готовится стать самым полезным и современным утренним шоу на российском телевидении – в нём будут отражены все актуальные тренды, темы и повестки. ТНТ создаст уникальный микс телевидения и диджитал-культуры, в котором найдётся место и мэтрам ТВ, и свежим лицам из социальных сетей. Общение с гостями, ёмкие рубрики, рилзы, шортсы и телеграм-посты – всё это «УТРО. ТНТ».
фото: Катерина Решнова, Ксения Николаева, Анна Хилькевич, Ариадна Тишова, Анжелика Стубайло и Лейсан Тугушева
Анатолий Цой и Анна Хилькевич будут вести шоу по очереди. Помогать им будут яркие, молодые, свежие и весёлые парни и девушки: ведущие «Матч ТВ» Анжелика Стубайло и Максим Васильчук, звёзды «Лиги городов» Лейсан Тугушева и Катерина Решнова, актёр и импровизатор Антон Кутузов, блогер и певица Ксения Николаева, модель и актёр Давид Ниамеди и четырехкратная чемпионка мира по бальным танцам Ариадна Тишова.
Смотрите новое утреннее шоу на ТНТ с 1 апреля по будням в 7:00!
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