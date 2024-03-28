«Дайте себе время»: Линдси Лохан о попытках похудеть после родов

8 месяцев назад Линдси Лохан
впервые стала мамой
, родив сына Люая. В интервью изданию «Bustle»
актриса призналась, что наслаждается материнством и любовью, которую она уже и не надеялась почувствовать. И раскритиковала навязанную женщинам идею о том, что надо как можно скорее приходить в форму после родов.
Сама Линдси проходила борьбу за стройную фигуру в начале 2000-х. И глядя на суматоху вокруг Оземпика, актриса понимает, что риторика бодипозитива снова проиграла тренду на болезненную худобу. «Сейчас все стремятся похудеть. Я чувствую, что всё снова возвращается на круги своя. Это тоже пройдёт. Но похоже, что давление на женщин действительно есть».
Сама актриса совсем не спешила вернуться к прежнему весу после рождения сына. «Я была настолько привязана к Люаю, что беговая дорожка была последним, о чём я думала. Я чувствую, что мы сами оказываем на себя большое давление, чтобы так быстро начать выглядеть "хорошо", но вы и так выглядите красиво после родов. Дайте себе время»
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