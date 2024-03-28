76-летний Арнольд Шварценеггер
перенёс операцию по установке кардиостимулятора. Об этом он рассказал в своём подкасте Arnold's Pump Club, посвящённом бодибилдингу.
«В прошлый понедельник мне сделали операцию и я стал немного больше похож на машину: мне поставили кардиостимулятор»
, — сообщил актёр о медицинском вмешательстве. Он отметил, что чувствует себя хорошо и уже вернулся к прежней жизни, хотя от интенсивных тренировок ему придётся на время отказаться. Шварценеггер родился с врождённым пороком сердца – для него это операция стала четвёртой по счету.
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