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Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора

28 марта
2024 год

Лайфстайл >>
28 марта 2024
76-летний Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора. Об этом он рассказал в своём подкасте Arnold's Pump Club, посвящённом бодибилдингу.

Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора

«В прошлый понедельник мне сделали операцию и я стал немного больше похож на машину: мне поставили кардиостимулятор», — сообщил актёр о медицинском вмешательстве. Он отметил, что чувствует себя хорошо и уже вернулся к прежней жизни, хотя от интенсивных тренировок ему придётся на время отказаться. Шварценеггер родился с врождённым пороком сердца – для него это операция стала четвёртой по счету.
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фотографии >>
Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора фотографии
Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора фотографии
Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора фотографии
Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора фотографии
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