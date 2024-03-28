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Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову

28 марта
2024 год

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28 марта 2024
На канале Надежды Стрелец вышло свежее интервью с Сергеем Светлаковым, записанное ещё до теракта в Крокус Сити Холле. После случившегося Стрелец связалась с юмористом, который стал непосредственным свидетелем событий, и попросила его дать комментарий. Сергей ещё раз рассказал о пережитых событиях, а также упомянул тех, кто чудом избежал этого кошмара. Среди счастливчиков оказался Сергей Бурунов, который подъезжал к концертному залу, когда там началась стрельба.

Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову

«Ещё есть один фанат группы Пикник — Серёга Бурунов, который позвонил мне тогда, когда уже начались выстрелы. И говорит: “Вы там? Я подъезжаю, через минуту буду". Я говорю: "Как здорово, что ты позвонил. Стой там, где ты есть”».

Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову
фото: Антонина Чеботарёва и Сергей Светлаков

Также на концерт должна была приехать жена Светлакова Антонина, но её выручила привычка опаздывать, которая всегда раздражала Сергея. «Её дома то одно держало, то другое. И она сильно опаздывала. И когда начались выстрелы, я начал ей звонить и понимаю, что у неё телефон на беззвучном режиме. Это на всю жизнь теперь будет оправданием, что опаздывать иногда очень даже хорошо».
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.03.2024 - 16:16
... Да ладно, так уж придираться. Главное спаслись, а сколько и как об этом сказали не суть и не главное. В самом если только интервью (кстати да, нужно его глянуть) возможно еще кого-то называет? В данном... читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   28.03.2024 - 14:24
А кто остальные люди, которые по словам из статьи спаслись благодаря Светлакову? Даже интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову фотографии
Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову фотографии
Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову фотографии
Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову фотографии
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