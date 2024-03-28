Сергей Бурунов избежал теракта в Крокус Сити Холле благодаря Светлакову

На канале Надежды Стрелец вышло свежее интервью с Сергеем Светлаковым, записанное ещё до теракта в Крокус Сити Холле. После случившегося Стрелец связалась с юмористом, который стал непосредственным свидетелем событий, и попросила его дать комментарий. Сергей ещё раз рассказал о пережитых событиях, а также упомянул тех, кто чудом избежал этого кошмара. Среди счастливчиков оказался Сергей Бурунов, который подъезжал к концертному залу, когда там началась стрельба.
«Ещё есть один фанат группы Пикник — Серёга Бурунов, который позвонил мне тогда, когда уже начались выстрелы. И говорит: “Вы там? Я подъезжаю, через минуту буду". Я говорю: "Как здорово, что ты позвонил. Стой там, где ты есть”».
фото: Антонина Чеботарёва и Сергей Светлаков
Также на концерт должна была приехать жена Светлакова Антонина, но её выручила привычка опаздывать, которая всегда раздражала Сергея. «Её дома то одно держало, то другое. И она сильно опаздывала. И когда начались выстрелы, я начал ей звонить и понимаю, что у неё телефон на беззвучном режиме. Это на всю жизнь теперь будет оправданием, что опаздывать иногда очень даже хорошо».
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