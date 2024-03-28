«Саша самоликвидировался из нашей компании»: Сергей Светлаков о ссоре с Александром Цекало

Официальная версия закрытия передачи — негласный регламент, согласно которому лицо одного федерального канала не может появляться на другом. Таким образом, появление на Первом канале Светлакова и Мартиросяна, работавших на ТНТ, нарушало этот баланс сил. И юмористам поставили условие: «Нам сказали с Гариком, что нам придётся выбрать. Сейчас Первый канал и ТНТ не в самых лучших отношениях, и вожди этих каналов решили разобраться, кто где. Соответственно, поэтому мы с Гариком остались на ТНТ, а Ваня Ургант на Первом канале».
Но дело не столько в кадровой политике каналов, сколько в усилившейся цензуре, в условиях которой невозможно было продолжать работать в привычном ключе.
«К этому времени, мы уже, честно говоря, не готовы были продолжать эту историю по причине того, что нас уже не устраивало качество того, что мы делаем. Пришёл период какой-то политкорректности. Каждую неделю были летучки с Константином Львовичем. Более тщательно и с большим количеством людей начали работать над проектом. Это всё нас не очень радовало».
Проект очень сплотил Светлакова, Мартиросяна и Урганта, которые стали лучшими друзьями и до сих пор регулярно общаются. А вот Цекало, по словам Светлакова, “самоликвидировался” из их компании по личным причинам.
«У него произошли личные изменения в жизни, и мы не так ярко, как ему бы хотелось, это поддержали. Точнее, даже не поддержали. Ему это было очень обидно и он удалился из всех наших общих чатов. Не было никаких разговоров и скандалов. Просто: вы не принимаете мою новую жизнь, поэтому мне с вами не о чем разговаривать. И спокойно уехал в Америку».
Речь о разводе Александра с Викторией Галушкой, с которой он прожил в браке 10 лет. В 2018 году у Александра начался роман с художницей Дариной Эрвин, на которой он женился в 2019 году в Беверли-Хиллз.
фото: Дарина Эрвин
«Его жена Вика была частью нашего коллектива. Мы не смогли это как данность принять. Мы все с Викой общались. Он хотел, чтобы мы определились: вы либо со мной, либо с ней. А у нас как-то этого не произошло. Мы общались и с ней, и с ним. И для него это выглядело не так, как он хотел. И он сделал свои выводы. Мы все к нему хорошо относимся. Я Саше желаю удачи, любви, терпения и денег много. И то, что он с нами не общается — это его личный выбор. Надеюсь, мы когда-нибудь обнимемся и забудем все претензии друг к другу, тем более, что они не обоснованны».
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