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«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи

28 марта
2024 год

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28 марта 2024

Ольга Будина давно и последовательно говорит о демографическом кризисе в России, атаках “приспешников Сороса” на институт семьи и о преувеличении проблемы домашнего насилия. В эфире шоу «Так сказать» актриса ещё раз высказалась на эти темы.

«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи

«Никто из моих коллег, которые выступают против абортов, не говорит, что нужно просто запретить и всё. Это целый пакет мер по поддержке женщин, по профилактике абортов. Это большой проект, и нам нужно этот путь начать. У нас грандиозная демографическая яма. И здесь необходимо межведомственное взаимодействие.

То, что аборты на законодательном уровне будут запрещены, я думаю, мы к этому безусловно придём. Аборты никаким образом не могут способствовать здоровью женщины и продвижению семейных ценностей. Это то, что наравне с ювенальными технологиями будет исключено из нашей жизни, за исключением медицинских показаний. Очевидно, что есть ситуации, когда это необходимо».

За продвижением закона о домашнем насилии Ольга видит заговор, цель которого — перераспределение финансовых потоков.

«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи

«Социальные проблемы во многом являются порождением ювенальных технологий, которые были запущены в нашей стране. Идёт атака на семью. Много лет лоббировался закон о семейно-бытовом насилии. Люди, которые размахивали этим флагом, сильно преувеличивали цифры и факты. Они жертв домашнего насилия увеличивали в 46 раз. Есть статистика, сводки МВД — сколько было случаев насилия в семьях, а сколько — вне семьи. И это несопоставимо.

Семья как была самым безопасным местом для человека, так и остаётся. Но для того, чтобы разрушить семью, нужно было сказать, что это самое опасное место. Для чего этот закон нужен? Чтобы изъять ребёнка из семьи. И те деньги, которые можно было бы направить малоимущим семьям, перенаправить в приёмные семьи. Ведь приёмным родителям платят огромные деньги за то, что они берут детей.

У нас уже существуют способы борьбы с домашним насилием, есть статьи. Надо чтобы они работали. Всё есть, нельзя сказать, что никто ничего не делает. Нужно помогать правильно, не лишая ребёнка родной семьи».
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«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи фотографии
«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи фотографии
«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи фотографии
«Думаю, аборты будут запрещены»: Ольга Будина об атаках на институт семьи фотографии
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